"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"

Украинский президент, отправившийся в поездку по стране, демонстрируя публике обретенный томос, продолжает делать бравурные заявления. Украинцы "сняли ярмо московской империи", поэтому "страну не способен никто остановить", - восклицает он. "Нет больше дураков, чтобы ловить Украину", - с насмешкой ответили в Сети.

Президент Украины отправился в "томос-тур" по стране, во время которого продолжает "радовать" публику не только "грамотой от Константинополя", но и бравурными речами.

"Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской Церкви и московской империи", - завил Петр Порошенко, демонстрируя бумагу о предоставлении ПЦУ автокефалии.

На слова украинского лидера отреагировали в Сети. "Уже точно никто не способен остановить Украину, - гордо заявил Порошенко. Вот тут согласен. Если раньше она просто катилась в пропасть, то теперь отвесно падает. Да и нет больше дураков, чтобы её ловить", - написал в своем микроблоге в Twitter пользователь под ником "Радио Стыдоба".

"Каждый человек сам кузнец своего счастья. Судя по всему, из Украины не просто плохой кузнец, он никакой. Президент богатый - страна наибеднейшая. где это видано?", "Если сейчас начать ловить, то надо платить, чтобы не оказалась в пропасти. Поэтому, конечно, дураков нет, кому это хочется из своего кармана", "Украина как государство - фантом. Как можно остановить то, чего нет?" - прокомментировали подписчики блога.

«Уже точно никто не способен остановить Украину», — гордо заявил Порошенко.

Вот тут согласен. Если раньше она просто катилась в пропасть, то теперь отвесно падает. Да и нет больше дураков, чтобы её ловить. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 13 января 2019 г.

каждый человек сам кузнец своего счастья. судя по всем из Украины не просто плохой кузнец, он никакой. президент богатый - страна наибеднейшая. где это видано? — ПолитМэн (@densav822) 13 января 2019 г.

Как нравится Украине, украинцам быть жевачкой в чьём-то рту.... Пожевали.. Надоело - выкинули. — Dellia Del (@dellia00) 13 января 2019 г.

pic.twitter.com/4g2Wvd6VXf — Пишущий (@Pishuschij) 13 января 2019 г.

Напомним, 5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил лжемитрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ. На церемонии передачи документа также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.