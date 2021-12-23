Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Главная / Политика

"Нет - есть - мы оба". Истеричный смех Зеленского после вопроса о Путине объяснила Скабеева

23 декабря 2021, 04:50  •  61 • Политика
Владимиру Зеленскому журналист задал достаточно безобидный вопрос, однако вопрос касался президента России Владимира Путина. Президент Украины истерично засмеялся. "Нет – есть – мы оба", - начал путаться в "показаниях" украинский лидер. Его поведение объяснила Ольга Скабеева.
В своём Telegram-канале Скабеева опубликовала 20-секундный фрагмент общения Зеленского с журналистами. Один из представителей СМИ отметил: когда была актуальной тема обмена моряками, президент Украины и президент России общались. Репортёр поинтересовался, как сейчас происходит общение. Он хотел сказать что-то ещё, но Зеленский не дослушал.
"Сейчас нет никакого общения… Есть… Мне кажется, что мы оба не снимаем [трубку телефона], потому что мы оба не звоним", - произнёс он довольно путано.
Между этими фразами украинский лидер истерично рассмеялся.
"Зеленский, конечно, совсем не в форме", - нашла логичное объяснение Ольга Скабеева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



61
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 00:45
Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать
23 декабря 2021, 03:05
Русские наёмники - как приманка. Запад готовится к войне в Донбассе
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 00:45
США открыли охоту на граждан России: Песков призвал русских к особой осторожности за границей
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 00:05
«Не отпускает эта несправедливость»: Конституционный суд встал на сторону пенсионера,...
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 00:45
Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать
23 декабря 2021, 02:25
«Всякому терпению есть предел»: Лавров — о возможном ответе РФ на ситуацию с RT DE и ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.