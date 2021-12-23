"Нет - есть - мы оба". Истеричный смех Зеленского после вопроса о Путине объяснила Скабеева

Владимиру Зеленскому журналист задал достаточно безобидный вопрос, однако вопрос касался президента России Владимира Путина. Президент Украины истерично засмеялся. "Нет – есть – мы оба", - начал путаться в "показаниях" украинский лидер. Его поведение объяснила Ольга Скабеева.

В своём Telegram-канале Скабеева опубликовала 20-секундный фрагмент общения Зеленского с журналистами. Один из представителей СМИ отметил: когда была актуальной тема обмена моряками, президент Украины и президент России общались. Репортёр поинтересовался, как сейчас происходит общение. Он хотел сказать что-то ещё, но Зеленский не дослушал.

"Сейчас нет никакого общения… Есть… Мне кажется, что мы оба не снимаем [трубку телефона], потому что мы оба не звоним", - произнёс он довольно путано.

Между этими фразами украинский лидер истерично рассмеялся.

"Зеленский, конечно, совсем не в форме", - нашла логичное объяснение Ольга Скабеева.