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"Несёт бред и противоречит Белоусову": Хазин призвал уволить Силуанова с поста главы Минфина

06 мая 2020, 20:10  •  86 • Политика
Силуанов объяснил, почему в пандемию гражданам России не раздадут деньги. Экономист Хазин потребовал немедленно уволить главу Минфина. "Он несёт бред и противоречит своему руководителю - Белоусову", - отметил эксперт.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что гражданам России нельзя раздать деньги в связи с коронавирусом, потому что рубль не является резервной валютой. Слова главы Минфина прокомментировал экономист Михаил Хазин.
Он считает, что Силуанов своим заявлением доказал, что не является государственным деятелем и поэтому должен быть отправлен в отставку. Потому что не только "несёт бред", но и противоречит своему руководителю - Белоусову. По словам Хазина, глава Минфина в своём интервью фактически выступает от имени своей либеральной партии.
И основной его посыл: "Мы, либералы, сильны как никогда. Наша позиция непоколебима. Мы представляем партию, которая запрещает рублю быть резервной валютой. По этой причине рубль не будет резервной валютой", - сказал экономист в интервью ИА REGNUM.
Хазин добавил, что любой нормальный государственный деятель без труда бы сказал, что нужно сделать, чтобы рубль стал резервной валютой. Всё, что для этого нужно, это делать так, чтобы можно было делать рублёвые инвестиции в экономику. Однако, по мнению Хазина, нынешний глава Минфина не является государственным деятелем, а потому должен быть уволен.

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