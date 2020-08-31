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"Несвободные и несправедливые"? Пока ЕС разжигает конфликт, Путин признал выборы в Белоруссии
31 августа 2020, 01:05 • 48 • В мире
Президент России Владимир Путин в телеэфире дал свою оценку прошедшим в Белоруссии выборам. Путин заявил, что выборы в Белоруссии считает состоявшимися. В это время страны Евросоюза пытаются раздуть конфликт и заявляют о "несвободном и несправедливом" избирательном процессе.
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" высказался о выборах в Белоруссии. Глава государства считает их состоявшимися.
"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - заявил Владимир Путин в интервью.
Напомним, что ранее сомнения в результате выборов высказывали представители стран ЕС, подливая масла в огонь и разжигая протесты. По заключению Европарламента и Совета ЕС, выборы были "несвободными и несправедливыми". Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич уже назвал этот вывод безосновательным.
"На чём основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ", - заявил Лукашевич.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше и Литве, то есть у западных границ Белоруссии, проходят учения НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что американские истребители, которые прибыли из Берлина и сейчас находятся на расстоянии 15-20 минут лёта до республики, могут быть оснащены ядерным оружием.
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