"Несвободные и несправедливые"? Пока ЕС разжигает конфликт, Путин признал выборы в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" высказался о выборах в Белоруссии. Глава государства считает их состоявшимися.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - заявил Владимир Путин в интервью.

Напомним, что ранее сомнения в результате выборов высказывали представители стран ЕС, подливая масла в огонь и разжигая протесты. По заключению Европарламента и Совета ЕС, выборы были "несвободными и несправедливыми". Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич уже назвал этот вывод безосновательным.

"На чём основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ", - заявил Лукашевич.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше и Литве, то есть у западных границ Белоруссии, проходят учения НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что американские истребители, которые прибыли из Берлина и сейчас находятся на расстоянии 15-20 минут лёта до республики, могут быть оснащены ядерным оружием.