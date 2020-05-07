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"Нестыковочек" масса": Политолог скептически оценил план выхода из карантина

07 мая 2020, 15:10  •  13 • Политика
Политолог Дмитрий Ефимов скептически оценил представленный план выхода из карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. "Нестыковочек" масса", - отмечает эксперт.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском Telegram-канале "Мадуро не дура" опубликовал мнение директора НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрия Ефимова, который оценил предложенный накануне план выхода из карантинных мер.
"Кому-то могло показаться, что на видеоселекторе с правительством и главами регионов Владимир Путин анонсировал снижение уровня "режима повышенной готовности". Однако это не так", - отметил он.
По мнению Ефимова, "партия коронавируса" просто отступила на заранее подготовленные с помощью ВОЗ (она же WHO) позиции".
"Возможно, что это случилось под воздействием утечек, согласно которым инициативы главы рабочей группы Госсовета Сергея Собянина было решено останавливать с помощью введения режимов ЧС в Москве и других регионах с повышенной статистической проблемностью по заболеваемости", - отметил он.
По словам эксперта, "ослабление режима" в Москве только кажется.
Он отметил, что этапы "плана выхода" из карантина "наряду с началом работы промпроизводства и строительства предусматривают для самоизолянтов усиление режима".
Вкратце план Анны Поповой по выходу из режима самоизоляции он описал следующим образом:
"На первом этапе будут разрешены прогулки с детьми, занятия спортом на свежем воздухе, открытие торговых объектов небольшой площади.
На втором этапе - прогулки с членами семьи, открытие торговых объектов большей площади, открытие образовательных организаций.
Третий этап предусматривает открытие парков, прогулки в них с соблюдением социальной дистанции. Объекты торговли также начнут работу без ограничений", - написал он.
"Нестыковочек" масса, - подводит итог Ефимов, - однако, несмотря на рекомендации МЧС не носить маски на улице, можно спрогнозировать с высокой долей вероятности то, что для Москвы "выход с плато" начнётся с введения масочного режима и усиления штрафных санкций".
"Прямо с 12 мая и затянется в лучшем случае до конца июля", - подчеркнул он.
Фото: Скриншот Telegram/Мадуро-не дура

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