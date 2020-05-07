"Нестыковочек" масса": Политолог скептически оценил план выхода из карантина

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском Telegram-канале "Мадуро не дура" опубликовал мнение директора НЭМИ по безопасности и стратразвитию Дмитрия Ефимова, который оценил предложенный накануне план выхода из карантинных мер.

"Кому-то могло показаться, что на видеоселекторе с правительством и главами регионов Владимир Путин анонсировал снижение уровня "режима повышенной готовности". Однако это не так", - отметил он.

По мнению Ефимова, "партия коронавируса" просто отступила на заранее подготовленные с помощью ВОЗ (она же WHO) позиции".

"Возможно, что это случилось под воздействием утечек, согласно которым инициативы главы рабочей группы Госсовета Сергея Собянина было решено останавливать с помощью введения режимов ЧС в Москве и других регионах с повышенной статистической проблемностью по заболеваемости", - отметил он.

По словам эксперта, "ослабление режима" в Москве только кажется.

Он отметил, что этапы "плана выхода" из карантина "наряду с началом работы промпроизводства и строительства предусматривают для самоизолянтов усиление режима".

Вкратце план Анны Поповой по выходу из режима самоизоляции он описал следующим образом:

"На первом этапе будут разрешены прогулки с детьми, занятия спортом на свежем воздухе, открытие торговых объектов небольшой площади.

На втором этапе - прогулки с членами семьи, открытие торговых объектов большей площади, открытие образовательных организаций.

Третий этап предусматривает открытие парков, прогулки в них с соблюдением социальной дистанции. Объекты торговли также начнут работу без ограничений", - написал он.

"Нестыковочек" масса, - подводит итог Ефимов, - однако, несмотря на рекомендации МЧС не носить маски на улице, можно спрогнозировать с высокой долей вероятности то, что для Москвы "выход с плато" начнётся с введения масочного режима и усиления штрафных санкций".

"Прямо с 12 мая и затянется в лучшем случае до конца июля", - подчеркнул он.

Фото: Скриншот Telegram/Мадуро-не дура