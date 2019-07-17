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"Несправедливо": Трамп по-своему объяснил покупку Турцией C-400
17 июля 2019, 00:09 • 18 • В мире
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг покупки Турцией комплексов C-400 сложной и несправедливой. По его словам, Анкара на самом деле хотела купить американские "Патриоты", но Вашингтон не согласился их продать.
Трамп по-своему интерпретировал выбор Турции в пользу российских C-400, заявив на заседании своего кабинета во вторник, что на самом деле Анкара хотела купить американские "Патриоты", но Вашингтон отказался их продать.
Именно поэтому, по мнению американского лидера, ситуация является "сложной и несправедливой", пишет Reuters.
Впрочем, несмотря на то, что сделка уже проведена, Трамп продолжает переговоры с Турцией, отмечает агентство. Так, по словам американского президента, Анкара заказала более 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но тоже не может их приобрести, поскольку выбрала российские ЗРС.
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