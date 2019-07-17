"Несправедливо": Трамп по-своему объяснил покупку Турцией C-400

Трамп по-своему интерпретировал выбор Турции в пользу российских C-400, заявив на заседании своего кабинета во вторник, что на самом деле Анкара хотела купить американские "Патриоты", но Вашингтон отказался их продать.

Именно поэтому, по мнению американского лидера, ситуация является "сложной и несправедливой", пишет Reuters.

Впрочем, несмотря на то, что сделка уже проведена, Трамп продолжает переговоры с Турцией, отмечает агентство. Так, по словам американского президента, Анкара заказала более 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но тоже не может их приобрести, поскольку выбрала российские ЗРС.