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"Несправедливо поступили"?: Политики Ирака поссорились из-за исключений по ОПЕК+

13 сентября 2020, 19:05  •  16 • В мире
Политики Ирака поссорились из-за исключений по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Профильное ведомство и аппарат премьер-министра никак не могут договориться, нужны ли стране послабления или пусть всё остаётся так, как есть. "Несправедливо поступили", - считают в Ираке.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о внутренних спорах в Ираке. Сотрудники аппарата премьер-министра уверены, что все квоты по сделке ОПЕК+ должны соблюдаться неукоснительно. В министерстве нефти уверены: стране нужны исключения.
"Ирак всегда считал, что с ним несправедливо поступили в 2016 году, когда условия соглашения только обсуждались, и он не получил исключений от сокращения добычи. Сейчас этот вопрос снова встал, поскольку экономика страны сильно пострадала от низких цен", - отмечается в статье.
Весной 2020 года страны - участницы ОПЕК+ договорились о небывалых объёмах сокращения добычи нефти. Саудовская Аравия выступила с жёстким требованием соблюдения соглашения. Ирак должен был в мае, июне и июле снижать добычу на миллион баррелей в сутки. Но за первый месяц стране удалось выполнить лишь 46% плана. В июне и июле ситуация чуть улучшилась: 88% и 85% соответственно. Теперь Эр-Рияд требует от Ирака компенсировать отставание в ближайшие недели.

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