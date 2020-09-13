"Несправедливо поступили"?: Политики Ирака поссорились из-за исключений по ОПЕК+

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о внутренних спорах в Ираке. Сотрудники аппарата премьер-министра уверены, что все квоты по сделке ОПЕК+ должны соблюдаться неукоснительно. В министерстве нефти уверены: стране нужны исключения.

"Ирак всегда считал, что с ним несправедливо поступили в 2016 году, когда условия соглашения только обсуждались, и он не получил исключений от сокращения добычи. Сейчас этот вопрос снова встал, поскольку экономика страны сильно пострадала от низких цен", - отмечается в статье.

Весной 2020 года страны - участницы ОПЕК+ договорились о небывалых объёмах сокращения добычи нефти. Саудовская Аравия выступила с жёстким требованием соблюдения соглашения. Ирак должен был в мае, июне и июле снижать добычу на миллион баррелей в сутки. Но за первый месяц стране удалось выполнить лишь 46% плана. В июне и июле ситуация чуть улучшилась: 88% и 85% соответственно. Теперь Эр-Рияд требует от Ирака компенсировать отставание в ближайшие недели.