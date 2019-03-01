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"Неспокойный, но быстрый полёт": После встречи с Ким Чен Ыном Трамп приземлился на Аляске

01 марта 2019, 02:39  •  33 • В мире
Самолёт президента США Дональда Трампа, возвращающегося с саммита США - КНДР в Ханое, приземлился в четверг на Аляске для дозаправки. В администрации Белого дома отмечают, что это был "неспокойный, но быстрый полёт".
Информацию передаёт администрация Белого дома. Отмечается, что самолёт приземлился "после несколько неспокойного, но быстрого полёта из Ханоя".
Также говорится и о том, что раз американский президент покинул саммит раньше запланированного, то он и в Вашингтон прибудет раньше. А поскольку самолёт уже приземлился на Аляске, то тогда перед вылетом в столицу Трамп выступит перед военнослужащими США, расквартированными в регионе.
Напомним, что во вьетнамском Ханое на саммите США - КНДР Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. Сообщается, что они намерены продолжить диалог.

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