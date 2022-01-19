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"Несовместимо с агрессией": Глава МИД Британии намекнула на отказ от газа из России
19 января 2022, 02:50 • 21 • Политика
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейских лидеров снизить зависимость от поставок голубого топлива через "Северный поток - 2".
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс намекнула на снижение или отказ от поставок газа из России. Она призвала к этому европейских лидеров, написав пост в твиттере. Поводом английский дипломат считает некую "агрессию" со стороны Москвы.
В своём твите Трасс дала ссылку на публикацию о том, что Германия рассматривает заморозку поставок голубого топлива через "Северный поток - 2", если Россия начнёт вторжение на Украину. Глава МИД написала, что "Северный поток - 2" несовместим с такой агрессией.
"Европе следует снизить зависимость от газа из России", - заявила Лиз Трасс.
При этом альтернативу она не предложила.
Напомним, с прошлого года Запад обвиняет Москву в том, что она якобы готовит войну с Киевом. Европейские политики угрожают в таком случае отказаться от поставок газа через "Северный поток - 2". В Кремле отвергают эту версию и призывают не политизировать газопровод, который является исключительно коммерческим проектом.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки политизировать "Северный поток - 2" являются контрпродуктивными для Евросоюза.
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