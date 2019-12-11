"Несмотря на высокие должности, в нём оставалась человечность": Мизулина выразила соболезнование семье Лужкова

Член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выразила искренние соболезнования семье Юрия Михайловича в связи с его кончиной.

"Он всегда был очень доброжелателен, открыт и очень прост в общении. Меня это в первый раз поразило, когда я впервые с ним встретилась, а потом уже это знала. Очень доброжелательный человек, который рассказывал и о своём любимом хобби - пасеке, пчеловодстве. В моей семье у родных тоже были пасеки, и я в этом очень неплохо разбиралась", - поделилась воспоминаниями Мизулина.

Она назвала Лужкова крупным руководителем, с которым уходит целая эпоха.

"Очень жаль. Потому что я очень хорошо помню Москву до Лужкова, начало 1990-х, когда мы приехали, пустые витрины, ящики в магазинах. Лужков стал ее преобразовывать и преображать. Он везде сам ездил. Был в кругу людей, открытый, доступный для общения горожан, для просьб и обращений москвичей, человечный, быстрый. Москва преобразилась очень сильно при нём", - сказала Мизулина.

Она вспомнила, как, ещё будучи депутатом, обращалась к нему по конкретным вопросам избирателей за помощью, это были самые разные и сложные ситуации, связанные, к примеру, с получением жилья для многодетных.

"Был вопрос по одной школе, которую чуть не ликвидировали, в самом центре Москвы. Благодаря Юрию Михайловичу нам удалось её отстоять", - говорит Мизулина.

Она вспомнила и политические события начала 2000-х, когда удалось объединить несколько политических партий.

"Я помню, какие были жёсткие выборы в Государственную Думу в 1999 году - жёсткая борьба фактически между "Единством" и "Отечеством", которое представлял Лужков. Он действительно один из тех, кто был за объединение. Тогда выступил с тем, чтобы создать единую политическую силу - он, Шаймиев, Шойгу. И конечно, они показали пример того, что можно оставить все обиды - для демократического движения это был хороший пример. Они показали, что все обиды, споры можно оставить в прошлом - если для России важно это объединение, то надо на него идти", - подчеркнула Мизулина.



При всём этом, по её словам, Лужков оставался не только прогрессивным, но смелым и человечным.

"Несмотря на те высокие должности, которые он занимал, у него оставалась вот эта его человечность", - сказала Мизулина.