Наконец-то состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом. Обмен по принципу "всех на всех" пройдёт 29 декабря. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её данным, Украина отпустит 87 человек, а Донбасс - 55.

"Несмотря на все преграды с украинской стороны, нам всё-таки удалось договориться. Предварительная дата - воскресенье, 29 число. Если украинская сторона выполнит все взятые на себя обязательства, то мы действительно сможем провести этот обмен", - заявила Дарья Морозова.

До этого российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков комментировал Царьграду, что готовится обмен пленными по схеме "всех на всех". По мнению политолога, успех видеоконференции 23 декабря означал бы обмен "всех установленных на всех установленных". Политолог говорит, что на принципе "всех на всех" настаивают Донецк и Луганск, а "Москва их поддерживает". Чеснаков напоминает, что обмен удерживаемых лиц предусмотрен решением парижского саммита.

После встречи лидеров стран "нормандской четвёрки" в Париже 9 декабря политологам и наблюдателям казалось, что урегулирование ситуации в Донбассе пойдёт более быстрыми темпами, однако переговоры контактной группы в Минске оказались не только тяжёлыми, но и практически безрезультатными. Ещё две недели назад переговоры не могли сдвинуться с мёртвой точки. Некоторые говорили, что они находятся на грани срыва из-за украинской стороны.