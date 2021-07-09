"Несмотря на внешнее улучшение": Москвичей предупредили о смертельной опасности

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 остаётся смертельно опасной, несмотря на внешнее улучшение.

В Москве по-прежнему сохраняется опасность в связи с коронавирусом. Об этом в эфире федерального канала сообщил глава города Сергей Собянин. Он отметил, что риски никуда не исчезли.

Во многих случаях человек заболевает бессимптомно, однако впоследствии наблюдается резкое ухудшение состояния. "Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале маскируется под ОРВИ, - заявил Собянин, - а потом резко происходит ухудшение".

Мэр подчеркнул, что ситуация сейчас остаётся непростой, потому гражданам следует беречь себя и пройти вакцинацию.

"Надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повсеместная вакцинация от коронавируса в России выведет нас в передовые страны в борьбе с заболеванием. В Кремле её призыв назвали труднодостижимым.