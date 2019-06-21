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"Несмотря на митинги и угрозы расправы": Попытки украинских радикалов сорвать работу МАП провалились

21 июня 2019, 00:09  •  94 • В мире
Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) осудила действия украинских радикалов, которые попытались сорвать заседание организации, устроив беспорядки. По словам главы делегации РФ в Грузии Сергея Гаврилова, несмотря на митинги и угрозы работа продолжалась.
Гаврилов рассказал, что на заседании в Тбилиси представители ассамблеи обсудили все текущие вопросы, а после осудили деятельность депутата Верховной рады Украины Виктора Еленского, который прибыл на заседание, но затем покинул его и "участвовал в организации беспорядков, митингов против православных депутатов".
"Несмотря на митинги и угрозы физической расправы, при полном кворуме мы завершили рассмотрение всех вопросов", - заявил РИА "ФАН" Гаврилов, отметив, что также обсуждался финансовый отчет и основные направления деятельности ассамблеи.
Депутат Госдумы добавил, что как глава организации, он поблагодарил всех присутствующих делегатов, которые выразили солидарность и поддержали ассамблею в ситуации с провокаторами.
Как сообщалось ранее, украинские и грузинские радикалы предприняли попытку захвата здания грузинского парламента, где находились депутаты Межпарламентской ассамблеи православия, а затем атаковали и российскую делегацию. При этом на сроки визита российской делегации в Грузию акция украинских радикалов в парламенте не повлияет, отметили в МАП.

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