"Несмотря на митинги и угрозы расправы": Попытки украинских радикалов сорвать работу МАП провалились

Гаврилов рассказал, что на заседании в Тбилиси представители ассамблеи обсудили все текущие вопросы, а после осудили деятельность депутата Верховной рады Украины Виктора Еленского, который прибыл на заседание, но затем покинул его и "участвовал в организации беспорядков, митингов против православных депутатов".

"Несмотря на митинги и угрозы физической расправы, при полном кворуме мы завершили рассмотрение всех вопросов", - заявил РИА "ФАН" Гаврилов, отметив, что также обсуждался финансовый отчет и основные направления деятельности ассамблеи.

Депутат Госдумы добавил, что как глава организации, он поблагодарил всех присутствующих делегатов, которые выразили солидарность и поддержали ассамблею в ситуации с провокаторами.

Как сообщалось ранее, украинские и грузинские радикалы предприняли попытку захвата здания грузинского парламента, где находились депутаты Межпарламентской ассамблеи православия, а затем атаковали и российскую делегацию. При этом на сроки визита российской делегации в Грузию акция украинских радикалов в парламенте не повлияет, отметили в МАП.