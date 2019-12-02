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"Несмотря на крики и вопли": Греция осудила "военную риторику" Эрдогана на открытии газопровода
02 декабря 2019, 09:09 • 182 • В мире
МИД Греции ответил президенту Турции Тайипу Эрдогану, который сделал громкое заявление на открытии Трансанатолийского газопровода. Турецкий политик заявил, что разведка и бурение в экономической зоне Кипра будут продолжаться, несмотря на "крики и вопли". В Греции осудили "военную риторику" Эрдогана.
В Греции считают, что Турция нарушает стабильность в регионе и портит "добрососедские отношения". Обиду греков вызвало заявление Эрдогана, которое он сделал на открытии Трансанатолийского газопровода. Там турецкий лидер заявил, что бурение и разведка в экономической зоне Кипра продолжатся, несмотря ни на что.
В МИД Греции осудили "военную риторику" Турции. Дипломаты страны напомнили, что "уважение к международной законности" обязательно и не находится на рассмотрении турецкого президента.
До этого Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вскоре будет запущен крупный газовый проект - газопровод "Турецкий поток". Он заработает с января 2020 года. По словам ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, новый газопровод позволит выполнить все требования европейского законодательства в энергетической сфере и не попасть под санкции. Когда голубое топливо будет доходить до Турции, оно будет попадать в местный газовый хаб, а затем на биржу. Таким образом, российский газ будет превращаться в газ той компании, которая его купит, что автоматически выводит его из-под действия третьего европейского энергопакета, пояснил эксперт.
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