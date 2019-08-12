"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым

Посольство США на Украине поддержало позицию украинского МИД по поводу поездки президента России Владимира Путина в Крым. Американские дипломаты считают, что визит якобы "нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". В соцсетях американцам намекнули, что в США есть более злободневные вопросы.

"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", - говорится в сообщении посольства США на Украине в Twitter.

В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что американское посольство Украины всё больше напоминает попугая, который всё повторяет за украинским МИД. Также американцам предложили озаботиться проблемой массовых расстрелов граждан, которые произошли с разрывом в сутки и унесли жизни нескольких десятков мирных граждан.

"Вы всё больше становитесь похожи на попугая, который выучил одну фразу", - комментирует в Twitter сообщение американского посольства пользователь Slumborg@Slumborg1. "Вот и американцы осуждают Путина за визит в Крым (будто они могли иначе). Занялись бы лучше проблемой оборота оружия в народе, из-за чего простые люди гибнут каждый день - несколько десятков на прошлых выходных уже под землей. Начните с себя", - пишет пользователь под ником "Командир Полка". "Вы обиделись, что Крым вам не достался. Теперь все ваши заявления сожаления так смешно выглядят). Какой же это кайф обмануть афериста, да ещё потом услышать от него "сожаления", - отмечает Seregina @donna_larissa ссылаясь на недавние слова генсека НАТО.

Напомним, что в США с разрывом сутки случились два массовых расстрела людей. Один произошёл в супермаркете в штате Техас, второй у бара в штате Огайо. В обеих трагедиях погибло порядка 30 человек.