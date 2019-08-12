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"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
12 августа 2019, 22:54 • 87 • Политика
Посольство США на Украине осуждающе прокомментировало визит президента России Владимира Путина в Крым. "Занялись бы лучше проблемой оборота оружия в народе, из-за чего простые люди гибнут каждый день", - советуют американцам в соцсетях.
Посольство США на Украине поддержало позицию украинского МИД по поводу поездки президента России Владимира Путина в Крым. Американские дипломаты считают, что визит якобы "нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". В соцсетях американцам намекнули, что в США есть более злободневные вопросы.
В комментариях к сообщению пользователи отмечают, что американское посольство Украины всё больше напоминает попугая, который всё повторяет за украинским МИД. Также американцам предложили озаботиться проблемой массовых расстрелов граждан, которые произошли с разрывом в сутки и унесли жизни нескольких десятков мирных граждан.
Напомним, что в США с разрывом сутки случились два массовых расстрела людей. Один произошёл в супермаркете в штате Техас, второй у бара в штате Огайо. В обеих трагедиях погибло порядка 30 человек.
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