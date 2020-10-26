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"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками

26 октября 2020, 01:55  •  134 • Политика
Ряд белорусских СМИ сообщает, что сегодняшний протест в Минске собрал порядка 100 тысяч человек. Сейчас люди движутся к резиденции Александра Лукашенко. В Twitter очевидцы отмечают, что у некоторых демонстрантов уже "нервы сдают", поэтому начинаются стычки с силовиками.
По данным портала Tut.by, численность вышедших на протест в Минске составляла около 100 тысяч человек. В Twitter очевидцы и блогеры пишут, сопровождая посты фото, что толпа направилась к резиденции Александра Лукашенко.
"Люди продолжают идти по Орловской. Голова колонны свернула к Дворцу независимости", - отмечает @ruspolitika.
"На Орловскую приехали микроавтобусы со стороны Бангалор. Люди решили вернуться из парка на дорогу. После этого микроавтобусы отъехали", - отмечает @RuFailedState.
Другие пользователи сообщают о стычках с силовиками.
"Нервы сдают?" - замечает @Kirilenko_a, добавляя, что одному из силовиков пришлось открыть огонь в сторону протестующих, однако никто не пострадал.
Напомним, что ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум" действующему руководителю страны Александру Лукашенко. Она требует, чтобы Лукашенко объявил об уходе, насилие на улицах было полностью остановлено, а все политзаключённые были освобождены.
Срок ультиматума истекает сегодня в полночь. Если требования не будут выполнены, в понедельник начнётся национальная забастовка, заверила в своём Telegram-канале Тихановская.

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