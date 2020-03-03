Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бог, традиции и русский народ: Путин определился с важнейшими поправками в Конст...
Пушков оценил желание депутата рады швырнуть атомную бомбу на Москву
«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со с...
"Если дети будут плакать, это даже хорошо": Васильева из "Альянса...
Главная / В мире

"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев

03 марта 2020, 07:35  •  156 • В мире
Политолог Сергей Михеев на телеканале Царьград традиционно подвёл итоги недели. Он объяснил, что стало реальной причиной возникновения кризиса в Идлибе. Эксперт уверен, что одним из факторов являются личные качества главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который из-за своей несдержанности всё больше втягивает страну в серьёзный конфликт. Так, Михеев назвал политика "нервным джигитом", который пытается отвечать за свои слова, но конструктивного диалога у него не получается.
По сообщениям СМИ, турки и террористы применяют в Сирии ЗРК. В результате армия Башара Асада несёт серьёзные потери - уничтожено большое количество техники, гибнут военные.
Несмотря на то что ситуация достаточно опасная, по мнению политолога Сергея Михеева, война между Россией и Турцией маловероятна.
"Для Эрдогана это слишком невыгодный шаг, для этого придётся пойти на поклон к американцам и не просто пообещать им что-то, а взять на себя какие-то обязательства, невыгодные для Анкары. Стоит ли Идлиб этого - трудно сказать. Думаю, проблема в том, что Эрдоган не рассчитывает эту ситуацию на долгий период времени. Личные качества сыграли с ним злую шутку - он "включил" нервного джигита и пытается отвечать за свои слова. Сам себе прокладывает дорожку к вовлечению во всё больший конфликт", - отметил эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги".
Это качество, отмечает Михеев, активно используют спецслужбы, в том числе американские.
"Эрдоган пересажал огромное количество военных чинов, обвинил в попытке военного переворота американцев, а спасли тогда его именно мы. Не знаю зачем, спасай после этого Эрдоганов. Может быть, даже спасли от неминуемой гибели, но сейчас он предпочёл об этом подзабыть", - считает Михеев.
Кроме фактора недальновидности Эрдогана эксперт назвал ещё два, влияющих на развитие ситуации, - фактор провокации, который используют заинтересованные в разрушении российско-турецких отношений лица, и фактор спонтанных обстоятельств, которые всегда сопровождают подобные конфликты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
03 марта 2020, 00:35
Любишь Европу – заставим полюбить ЛГБТ!
02 марта 2020, 20:35
В Кремле дали шанс Эрдогану: Встреча состоится, но только на нашей территории
02 марта 2020, 20:35
Новые рекорды: Дубль Овечкина вывел его на третье место по шайбам на выезде в НХЛ
03 марта 2020, 01:30
«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со странами ЕС
03 марта 2020, 03:30
В погоне за Трампом: с какими результатами демократы подошли к «супервторнику»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.