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"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
03 марта 2020, 07:35 • 156 • В мире
Политолог Сергей Михеев на телеканале Царьград традиционно подвёл итоги недели. Он объяснил, что стало реальной причиной возникновения кризиса в Идлибе. Эксперт уверен, что одним из факторов являются личные качества главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который из-за своей несдержанности всё больше втягивает страну в серьёзный конфликт. Так, Михеев назвал политика "нервным джигитом", который пытается отвечать за свои слова, но конструктивного диалога у него не получается.
По сообщениям СМИ, турки и террористы применяют в Сирии ЗРК. В результате армия Башара Асада несёт серьёзные потери - уничтожено большое количество техники, гибнут военные.
Несмотря на то что ситуация достаточно опасная, по мнению политолога Сергея Михеева, война между Россией и Турцией маловероятна.
"Для Эрдогана это слишком невыгодный шаг, для этого придётся пойти на поклон к американцам и не просто пообещать им что-то, а взять на себя какие-то обязательства, невыгодные для Анкары. Стоит ли Идлиб этого - трудно сказать. Думаю, проблема в том, что Эрдоган не рассчитывает эту ситуацию на долгий период времени. Личные качества сыграли с ним злую шутку - он "включил" нервного джигита и пытается отвечать за свои слова. Сам себе прокладывает дорожку к вовлечению во всё больший конфликт", - отметил эксперт в эфире программы "Михеев. Итоги".
Это качество, отмечает Михеев, активно используют спецслужбы, в том числе американские.
"Эрдоган пересажал огромное количество военных чинов, обвинил в попытке военного переворота американцев, а спасли тогда его именно мы. Не знаю зачем, спасай после этого Эрдоганов. Может быть, даже спасли от неминуемой гибели, но сейчас он предпочёл об этом подзабыть", - считает Михеев.
Кроме фактора недальновидности Эрдогана эксперт назвал ещё два, влияющих на развитие ситуации, - фактор провокации, который используют заинтересованные в разрушении российско-турецких отношений лица, и фактор спонтанных обстоятельств, которые всегда сопровождают подобные конфликты.
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