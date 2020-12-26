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"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах

26 декабря 2020, 14:50  •  231 • В мире
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Великобритания продолжает раскручивать антироссийские настроения среди своих граждан. Так, глава Минобороны Британии Бен Уоллес косвенно затронул эпизод с отравлением Скрипалей. По словам Захаровой, цель антироссийской риторики очевидна - оправдать агрессивную политику НАТО и Великобритании в частности.
В Москве объяснили, почему Великобритания на официальном уровне продолжает сыпать ничем не подтверждёнными обвинениями против нашей страны. В одном из недавних интервью глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон обеспокоен ростом российской активности в британских водах и небе.
Кроме того, он не преминул напомнить об отравлении Скрипалей, безапелляционно указав, будто Россия "применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии".
В МИД РФ отреагировали на комментарий британца. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что Лондон по-прежнему поддерживает антироссийские настроения в британском обществе, а также использует неподтверждённые обвинения для оказания давления на нашу страну.
Цель этой манипуляции - "оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании - в частности", приводит её слова РИА "Новости".
Захарова подчеркнула, что Россия, со своей стороны, в полном объёме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия.
Что касается заявления Уоллеса о якобы повышенной активности РФ в водах и воздушном пространстве, то, напомнила Захарова, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе.
Москва вынуждена реагировать на эти угрозы.
"Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развёртываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжёлого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса... Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", - заявила она.

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