"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах

В Москве объяснили, почему Великобритания на официальном уровне продолжает сыпать ничем не подтверждёнными обвинениями против нашей страны. В одном из недавних интервью глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон обеспокоен ростом российской активности в британских водах и небе.

Кроме того, он не преминул напомнить об отравлении Скрипалей, безапелляционно указав, будто Россия "применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии".

В МИД РФ отреагировали на комментарий британца. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что Лондон по-прежнему поддерживает антироссийские настроения в британском обществе, а также использует неподтверждённые обвинения для оказания давления на нашу страну.

Цель этой манипуляции - "оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании - в частности", приводит её слова РИА "Новости".

Захарова подчеркнула, что Россия, со своей стороны, в полном объёме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия.

Что касается заявления Уоллеса о якобы повышенной активности РФ в водах и воздушном пространстве, то, напомнила Захарова, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе.

Москва вынуждена реагировать на эти угрозы.

"Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развёртываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжёлого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса... Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", - заявила она.