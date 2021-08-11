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"Нереалистично": Депутат назвал настоящую цель законопроекта об увеличении МРОТ

11 августа 2021, 10:00  •  80 • Политика
Депутаты Госдумы планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 000 рублей. Однако не все уверены в жизнеспособности такого предложения.
Депутаты Госдумы предложили увеличить МРОТ до 20 000 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля в среднем по стране. Законопроект 11 августа планирует внести группа депутатов во главе с комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Об этом сообщают "Известия".
По словам депутата, на МРОТ, который существует сегодня, невозможно нормально жить.
Но некоторые из депутатов сомневаются в целесообразности проекта. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев подставил под сомнение возможность реализации проекта.
"Хочется верить, что эта инициатива тщательно разработана и не связана с выборами, потому что речь идёт об очень серьёзных цифрах. Исходя из названных сумм, которые потребуются на её реализацию, мне кажется, что это нереалистично, но надо дождаться, когда законопроект будет внесен в ГД", - сказал Адальби Шхагошев.
Он также отметил, что перед осенними выборами многие выносят предвыборные обещания, которые вряд ли смогут исполнить.

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