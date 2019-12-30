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"Неразумное расточительство": Президент Эстонии как бабушка объяснила пользу русского языка

30 декабря 2019, 09:54  •  109 • В мире
Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что её внуки ходят в русский детский сад. По её мнению как бабушки, семилетний ребёнок, который знает один язык, считается "неразумным расточительством".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала языковое расслоение в стране. По мнению политика, необходимо избежать сегрегации в школьном образовании. Кальюлайд отметила, что там, где больше детей с домашним русским языком, в школах необходимо ввести углублённое изучение русского языка, русской литературы и культуры, а в школах, которые всегда были эстонскими и где очень много русскоязычных детей, следует предоставлять больше ресурсов для вовлечения в языковую среду.
Однако, отметила она, дети сызмальства должны знать один, а лучше два языка. Эстонский лидер подчеркнула, что ценит языковое богатство, передаёт ETV+.
Политик, выступая в роли бабушки, отметила, что в её семье семилетний ребёнок, который знает один язык, считается "неразумным расточительством".
При этом, отметила она, её младшие дети говорят на трёх языках с детсадовского возраста, и, объясняя пользу русского языка, Кальюлайд отметила, что её внуки ходят в русский детский сад.
Стоит напомнить, что сама политик, помимо эстонского, свободно владеет русским, английским, французским и финским языками.

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