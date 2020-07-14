"Неразумно и губительно": Мэр Хабаровска обратился к митингующим

Глава города напомнил, что массовые мероприятия - дополнительный риск распространения коронавируса. Об опасности он говорил, в том числе имея в виду акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Кравчук подчеркнул, что "такие митинги в городе не нужны", акции проводятся незаконно, а также добавил, что один носитель коронавируса в толпе способен заразить шесть-семь человек.

"Хорошо, если там (в толпе, вышедшей на акции протеста. - Ред.) не было больных, но я в этом не уверен", - заявил Кравчук.

Мэр заверил, что у каждого жителя Хабаровска есть законный способ донести до власти свои пожелания. И снова подчеркнул: "То, что происходит сейчас, - неразумно и губительно".