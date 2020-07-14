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"Неразумно и губительно": Мэр Хабаровска обратился к митингующим

14 июля 2020, 15:00  •  88 • Политика
Мэр Хабаровска обратился к митингующим, напомнив, что массовые акции протеста - это дополнительный риск заражения коронавирусом. Происходящее сегодня "неразумно и губительно", подчеркнул Сергей Кравчук.
Глава города напомнил, что массовые мероприятия - дополнительный риск распространения коронавируса. Об опасности он говорил, в том числе имея в виду акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Кравчук подчеркнул, что "такие митинги в городе не нужны", акции проводятся незаконно, а также добавил, что один носитель коронавируса в толпе способен заразить шесть-семь человек.
"Хорошо, если там (в толпе, вышедшей на акции протеста. - Ред.) не было больных, но я в этом не уверен", - заявил Кравчук.
Мэр заверил, что у каждого жителя Хабаровска есть законный способ донести до власти свои пожелания. И снова подчеркнул: "То, что происходит сейчас, - неразумно и губительно".

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