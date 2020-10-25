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"Непубличное" наказание для России за Скрипаля: Экс-советник Джонсона намекнул на "уязвимые точки"
25 октября 2020, 11:15 • 200 • Политика
Экс-советник премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности Марк Седвилл рассказал о том, что британские власти приняли против России негласные меры в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Раскрывать их лорд не стал, но намекнул на "уязвимые точки" и "непубличное" наказание для нашей страны.
Лорд Седвилл настаивает на том, что Великобритания "использовала свои сильные стороны" и воспользовалась "уязвимыми точками" России после попытки убийства экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери. Об этом экс-советник премьер-министра Бориса Джонсона по национальной безопасности Марк Седвилл сообщил в интервью The Times.
"Мы всегда наносим ответный удар. Россия заплатила высокую цену за отравления в Солсбери", - заявил собеседник газеты, добавив, что одной высылкой наших дипломатов и введёнными чуть позднее санкциями дело не обошлось. Было, мол, ещё "непубличное" наказание для России. Однако подробно, о каких именно негласных мерах идёт речь, лорд говорить не стал, предпочтя утаить эту информацию. Он допустил единственную оговорку, утверждая, что, мол, речь не идёт о каких-то "незаконных операциях" со стороны Лондона.
"Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, разумеется, рассказать не могу", - пояснил экс-советник британского премьера.
В то же время политик заявил о важности манёвра в серой зоне и её эффективном использовании.
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