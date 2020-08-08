"Непростое решение": Медведев объяснил признание независимости Абхазии и Южной Осетии

По словам Медведева, в конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Сегодня, 8 августа, он прокомментировал события тех лет, когда находился на посту президента России.

Медведев отметил, что тогда принял непростое, но единственно возможное решение - "встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость".

По словам Медведева, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, а это для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, "было абсолютно неприемлемо".