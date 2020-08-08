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"Непростое решение": Медведев объяснил признание независимости Абхазии и Южной Осетии

08 августа 2020, 23:10  •  82 • Политика
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил признание независимости Абхазии и Южной Осетии. "Тогда я принял непростое, но единственно возможное решение", - сказал он.
По словам Медведева, в конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку. Сегодня, 8 августа, он прокомментировал события тех лет, когда находился на посту президента России.
Медведев отметил, что тогда принял непростое, но единственно возможное решение - "встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость".
По словам Медведева, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, а это для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, "было абсолютно неприемлемо".

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