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"Непростая, но очень нужная инициатива": В Госдуме хотят создать реестр коренных народов

21 февраля 2019, 02:54  •  2 • Политика
В скором времени в Госдуму может быть внесен законопроект, позволяющий создание реестра малых коренных народов нашей страны. Он позволит представителям таких народностей, как ханты, мансы или ненцы, не доказывать через суд, что они действительно ими являются. "...Я полагаю, что уже в ближайшие недели эта непростая, но очень нужная инициатива поступит в Госдуму", — заявил глава парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
О новой инициативе сообщает "Парламентская газета". Издание также отмечает, что в настоящий момент у малых коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока есть целых ряд оговоренных законом преференций.
Это и более ранний выход на пенсию, и специальные налоговые льготы, и квоты на вылов рыбы. Тем не менее в российском паспорте отсутствует графа национальность. Потому многим лицам, которым такие льготы полагаются, приходится доказывать свою национальную принадлежность в судебном порядке, что, конечно же, создает для них определенные неудобства.
По словам Гильмутдинова, сейчас его комитет вместе с Федеральным агентством по делам национальностей готовится представить Госдуме законопроект, который узаконил бы создание специального реестра.
"Сейчас идут согласования с федеральными ведомствами, и я полагаю, что уже в ближайшие недели эта непростая, но очень нужная инициатива поступит в Госдуму", — сказал он.

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