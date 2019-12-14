|
"Непрофессионально": В Азербайджане раскритиковали резолюцию США по геноциду армян
14 декабря 2019, 03:54 • 44 • Политика
МИД Азербайджана не одобрил признание Сенатом США геноцида армян, назвав единогласно принятую резолюцию "предвзятой" и "непрофессионально подготовленной".
Напомним, в четверг, 12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении "геноцида армян" в Османской империи. Это действие в Азербайджане расценили как попытку фальсификации истории и политического давления.
Такую позицию выразила сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она добавила, что сам текст резолюции является противоречивым с научно-исторической точки зрения, а источники, по которым он был составлен, назвала подозрительными.
Дипломат заявила, что историей должны заниматься не политики, а непредвзятые историки, а тем временем Сенат США стремится дать оценку "вымышленным событиям столетней давности".
Ранее МИД Турции также осудил резолюцию, назвав её "постыдным примером политизации истории".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 декабря 2019, 03:40
|
10 декабря 2019, 07:28
|
09 декабря 2019, 10:09
|
09 декабря 2019, 00:24
|
13 декабря 2019, 14:39
|
07 декабря 2019, 22:24
|
09 декабря 2019, 22:54