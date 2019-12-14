"Непрофессионально": В Азербайджане раскритиковали резолюцию США по геноциду армян

Напомним, в четверг, 12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении "геноцида армян" в Османской империи. Это действие в Азербайджане расценили как попытку фальсификации истории и политического давления.

Такую позицию выразила сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она добавила, что сам текст резолюции является противоречивым с научно-исторической точки зрения, а источники, по которым он был составлен, назвала подозрительными.

Дипломат заявила, что историей должны заниматься не политики, а непредвзятые историки, а тем временем Сенат США стремится дать оценку "вымышленным событиям столетней давности".

Ранее МИД Турции также осудил резолюцию, назвав её "постыдным примером политизации истории".