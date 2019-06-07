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"Неприятный сюрприз России": Зачем Запад восхвалил русский суперсамолет Ту-22М3М
07 июня 2019, 17:39 • 152 • Политика
Эксперты американского издания The National Interest в своем обзоре Ту-22М3М заявили о непобедимости российского самолета и одновременно попытались обвинить Россию во вранье. Самолет был назван неприятным сюрпризом России. Как в реальности обстоят дела с Ту-22М3М, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал большой материал по модернизированному российскому ракетоносцу Ту-22М3М. В статье утверждалось, что это сюрприз России для ВМС США. Что же на самом деле представляет из себя Ту-22М3М, Царьграду рассказал военный историк директор Музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов.
Что произошло
В Казани в августе 2018 года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. Спустя почти год после этого события The National Interest публикует материал, в котором утверждает, что модернизированный ракетоносец создан, чтобы пугать флот США в Черном море. Автор статьи всячески превозносит технические характеристики российского самолёта, но при этом ставит под сомнение данные о его авионике, так как её "не показали". К слову, весь материал построен на общедоступной информации, а также на мнениях российских экспертов о Ту-22М3М. Главным образом было использовано мнение военного эксперта Юрия Кнутова.
Что на самом деле представляет из себя Ту-22М3М
Царьград обратился напрямую к эксперту, чтобы он рассказал, что же представляет из себя модернизированный ракетоносец Ту-22М3М, на что он способен и насколько обоснован страх США перед ним. По словам Юрия Кнутова, по большей части материал американского СМИ соответствует действительности.
Эксперт отмечает, что внешне Ту-22М3М почти не отличается от немодернизированной версии. Отличить два самолёта друг от друга можно лишь по отсутствию задних пушек и камер для их наведения в новой версии ракетоносца. Однако во всём остальном это два совершенно разных самолёта.
В частности, он упомянул, что Ту-22М3М способен нести на себе новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", предназначенные для уничтожения авианосцев. То есть в плане того, что модернизированный ракетоносец представляет нешуточную угрозу для флота США, в материале The National Interest не соврали.
Угадали американцы и с примерной датой поступления Ту-22М3М. В статье назывался 2021 год. По словам Кнутова, сейчас модернизированный ракетоносец проходит последние испытания, и 2021 год вполне реальная дата для принятия самолёта на вооружение российской армии.
Где The National Interest допустил неточности
Что же касается технической начинки, к которой столь недоверчиво отнеслись в США, то она более чем впечатляет. Эксперт рассказал, что в Ту-22М3М установлена новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая не позволит ракетам зенитно-ракетных комплексов блока НАТО разного типа - и с инфракрасной, и с тепловой головкой самонаведения, и с наземными командными системами наведения - поражать этот самолет.
В дополнение к этому Ту-22М3М планируется снабдить вычислительной системой, которая уже опробована в Сирии на Су-24. Она позволяет осуществлять высокоточную бомбардировку.
Как планируют применять Ту-22М3М
Эксперт подчеркнул, что модернизированный ракетоносец пока всё ещё проходит стадию испытаний. Тем не менее Кнутов предположил, что если к 2021 году не будет решена проблема боевиков в сирийском Идлибе, то, вполне вероятно, именно там Ту-22М3М получит своё первое боевое крещение.
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