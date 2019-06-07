"Неприятный сюрприз России": Зачем Запад восхвалил русский суперсамолет Ту-22М3М

Американский аналитический журнал The National Interest опубликовал большой материал по модернизированному российскому ракетоносцу Ту-22М3М. В статье утверждалось, что это сюрприз России для ВМС США. Что же на самом деле представляет из себя Ту-22М3М, Царьграду рассказал военный историк директор Музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов.

Что произошло

В Казани в августе 2018 года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания. Спустя почти год после этого события The National Interest публикует материал, в котором утверждает, что модернизированный ракетоносец создан, чтобы пугать флот США в Черном море. Автор статьи всячески превозносит технические характеристики российского самолёта, но при этом ставит под сомнение данные о его авионике, так как её "не показали". К слову, весь материал построен на общедоступной информации, а также на мнениях российских экспертов о Ту-22М3М. Главным образом было использовано мнение военного эксперта Юрия Кнутова.

Что на самом деле представляет из себя Ту-22М3М

Царьград обратился напрямую к эксперту, чтобы он рассказал, что же представляет из себя модернизированный ракетоносец Ту-22М3М, на что он способен и насколько обоснован страх США перед ним. По словам Юрия Кнутова, по большей части материал американского СМИ соответствует действительности.

Эксперт отмечает, что внешне Ту-22М3М почти не отличается от немодернизированной версии. Отличить два самолёта друг от друга можно лишь по отсутствию задних пушек и камер для их наведения в новой версии ракетоносца. Однако во всём остальном это два совершенно разных самолёта.

"Было принято решение полностью модернизировать самолет. То есть что это означает? Новые двигатели на нем стоят. Полностью новая электроника, вся. Прицельное оборудование. Новое оружие, которое он способен нести. Новые ракеты. То есть в том числе те ракеты, которые сейчас вот разрабатываются", - рассказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.

В частности, он упомянул, что Ту-22М3М способен нести на себе новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", предназначенные для уничтожения авианосцев. То есть в плане того, что модернизированный ракетоносец представляет нешуточную угрозу для флота США, в материале The National Interest не соврали.

Угадали американцы и с примерной датой поступления Ту-22М3М. В статье назывался 2021 год. По словам Кнутова, сейчас модернизированный ракетоносец проходит последние испытания, и 2021 год вполне реальная дата для принятия самолёта на вооружение российской армии.

Где The National Interest допустил неточности

Что же касается технической начинки, к которой столь недоверчиво отнеслись в США, то она более чем впечатляет. Эксперт рассказал, что в Ту-22М3М установлена новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая не позволит ракетам зенитно-ракетных комплексов блока НАТО разного типа - и с инфракрасной, и с тепловой головкой самонаведения, и с наземными командными системами наведения - поражать этот самолет.

"Кроме того, на старых машинах уже использовалась система, которая позволяла лететь этому самолету с определенным огибанием местности, если нужно было прорывать систему ПВО. Это всё сохраняется и совершенствуется", - сообщил эксперт.

В дополнение к этому Ту-22М3М планируется снабдить вычислительной системой, которая уже опробована в Сирии на Су-24. Она позволяет осуществлять высокоточную бомбардировку.

Как планируют применять Ту-22М3М

Эксперт подчеркнул, что модернизированный ракетоносец пока всё ещё проходит стадию испытаний. Тем не менее Кнутов предположил, что если к 2021 году не будет решена проблема боевиков в сирийском Идлибе, то, вполне вероятно, именно там Ту-22М3М получит своё первое боевое крещение.