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"Неприятно говорить, но...": Путин признался в работе таксистом
12 декабря 2021, 02:45 • 119 • Политика
Президент России Владимир Путин признался в эфире телеканала, что работал таксистом. Правда, было это в 1990-е годы.
Как тут не вспомнить старую шутку про "не знаю, кто, но водитель у него…"? Однако шутки шутками, но в своё время и Владимир Путин, ныне действующий президент России, вынужден был подрабатывать таксистом.
Своё признание глава государства сделал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был показан в субботу. Владимир Путин рассказал, что ему "приходилось подрабатывать и извозами". Правда, было это в 1990-е.
"Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - заметил президент.
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