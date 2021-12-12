"Неприятно говорить, но...": Путин признался в работе таксистом

Президент России Владимир Путин признался в эфире телеканала, что работал таксистом. Правда, было это в 1990-е годы.

Как тут не вспомнить старую шутку про "не знаю, кто, но водитель у него…"? Однако шутки шутками, но в своё время и Владимир Путин, ныне действующий президент России, вынужден был подрабатывать таксистом.

Своё признание глава государства сделал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был показан в субботу. Владимир Путин рассказал, что ему "приходилось подрабатывать и извозами". Правда, было это в 1990-е.

"Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - заметил президент.