"Неприкрытая линия на обострение": МИД отреагировал на объявление персоной нон грата дипломата в Косово

Власти Косова приняли решение признать сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации непризнанной республики Михаила Краснощекова персоной нон грата. МИД России жестко отреагировал на действия Приштины.

Российский дипломат был избит и задержан во время рейда косовскогоалбанского спецназа против этнических сербов. Краснощекова ударили прикладом по голове, нанеся ему серьёзную травму. Пострадавшего дипломата пришлось срочно госпитализировать.