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"Неприкрытая линия на обострение": МИД отреагировал на объявление персоной нон грата дипломата в Косово

31 мая 2019, 23:09  •  45 • Политика
В МИД России расценивают объявление персоной нон грата российского дипломата ООН в Косово, которого до этого избили и задержали, как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений.
Власти Косова приняли решение признать сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации непризнанной республики Михаила Краснощекова персоной нон грата. МИД России жестко отреагировал на действия Приштины.
Российский дипломат был избит и задержан во время рейда косовскогоалбанского спецназа против этнических сербов. Краснощекова ударили прикладом по голове, нанеся ему серьёзную травму. Пострадавшего дипломата пришлось срочно госпитализировать.
"МИД России в связи с объявлением "persona non grata" россиянина в Косово рассматривает это как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений", - заявили в ведомстве по поводу решения косовских властей.

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