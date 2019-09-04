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"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке
04 сентября 2019, 03:54 • 78 • В мире
В Верховной раде во вторник, 3 сентября, проходило голосование по отмене неприкосновенности для народных депутатов. За соответствующие поправки к Конституции Украины проголосовали большинством голосов. Может, кого-то такое решение и расстроило, но только не нардепа Елену Криворучко, представляющую в парламенте партию "Слуга Народа". Как только решение было принято, она написала в мессенджере: "Неприкосновенность сняли, хочу теперь любви".
За романтической перепиской, которую дама вела во время заседания, через ее плечо подглядывали журналисты издания "Страна.UA", которые и предали огласке личную переписку депутата с абонентом "Любимый".
Переписку депутат вела в мессенджере Telegram.
Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Затем, сообщив о том, что она находится в сессионном зале Рады и уже прошло голосование по отмене неприкосновенности, Елена Криворучкина быстро перевернула смартфон экраном вниз. Больше никаких подробностей депутатского романа журналисты узнать не смоли.
Надо сказать, что журналисты в Раде нередко подсматривают за перепиской депутатов в мессенджерах. Так им удалось сфотографировать нардепа Лизу Богуцкую, которая на первом заседании новой Рады набирала сообщение на мобильном телефоне. В нём она написала, что Порошенко якобы готовит в декабре 2019 года переворот.
Кроме того, в своей переписке Богуцкая также высказалась и о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова. По её сообщениям, которые рассмотрели журналисты на экране смартфона, депутаты решили оставить министра на своём посту.
"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - говорится в сообщении.
Примечательно, что в эти минуты в кабмине выступал президент Владимир Зеленский, который призвал парламентариев меньше писать СМС и больше работать.
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