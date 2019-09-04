Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Успешные испытания процессоров Эльбрус в отечественной энергетике (Руслан Осташк...
"Пилоты давно кричат": Эксперт о нехватке летчиков, способных на "...
Нежизнеспособный список Навального: Эксперты не верят в "Умное голосование&...
"Зеленский - президент страны ВАРВАРОВ!": Кедми ОТКРОВЕННО о Второй ми...
Главная / В мире

"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке

04 сентября 2019, 03:54  •  78 • В мире
В Верховной раде во вторник, 3 сентября, проходило голосование по отмене неприкосновенности для народных депутатов. За соответствующие поправки к Конституции Украины проголосовали большинством голосов. Может, кого-то такое решение и расстроило, но только не нардепа Елену Криворучко, представляющую в парламенте партию "Слуга Народа". Как только решение было принято, она написала в мессенджере: "Неприкосновенность сняли, хочу теперь любви".
За романтической перепиской, которую дама вела во время заседания, через ее плечо подглядывали журналисты издания "Страна.UA", которые и предали огласке личную переписку депутата с абонентом "Любимый".
Переписку депутат вела в мессенджере Telegram.
Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.
Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.
Затем, сообщив о том, что она находится в сессионном зале Рады и уже прошло голосование по отмене неприкосновенности, Елена Криворучкина быстро перевернула смартфон экраном вниз. Больше никаких подробностей депутатского романа журналисты узнать не смоли.
Надо сказать, что журналисты в Раде нередко подсматривают за перепиской депутатов в мессенджерах. Так им удалось сфотографировать нардепа Лизу Богуцкую, которая на первом заседании новой Рады набирала сообщение на мобильном телефоне. В нём она написала, что Порошенко якобы готовит в декабре 2019 года переворот.
Кроме того, в своей переписке Богуцкая также высказалась и о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова. По её сообщениям, которые рассмотрели журналисты на экране смартфона, депутаты решили оставить министра на своём посту.
"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - говорится в сообщении.
Примечательно, что в эти минуты в кабмине выступал президент Владимир Зеленский, который призвал парламентариев меньше писать СМС и больше работать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 08:24
Первые жертвы стихии: Ураган "Дориан" убил пятерых человек
03 сентября 2019, 05:09
"Ситуация катастрофическая": Депутат Рады заявил о проблемах с запасами угля на Украине
04 сентября 2019, 00:39
Так что же сказал Марк Карни?
04 сентября 2019, 03:39
Неформатный диалог: как политика США исключает для Тегерана возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном
03 сентября 2019, 05:09
"Об отсрочке Брюссель просить ни за что не буду": Джонсон подтвердил дату Brexit
03 сентября 2019, 17:54
«Оставим тему историкам»: в посольстве России прокомментировали слова Джонсона о Второй мировой войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
29 августа 2019, 11:24
«Надо было запретить вино»: Президент Грузии снова жалуется на Россию
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "политическое дело"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.