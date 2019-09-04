"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке

За романтической перепиской, которую дама вела во время заседания, через ее плечо подглядывали журналисты издания "Страна.UA", которые и предали огласке личную переписку депутата с абонентом "Любимый".

Переписку депутат вела в мессенджере Telegram.

Любимый: - Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: - Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Затем, сообщив о том, что она находится в сессионном зале Рады и уже прошло голосование по отмене неприкосновенности, Елена Криворучкина быстро перевернула смартфон экраном вниз. Больше никаких подробностей депутатского романа журналисты узнать не смоли.

Надо сказать, что журналисты в Раде нередко подсматривают за перепиской депутатов в мессенджерах. Так им удалось сфотографировать нардепа Лизу Богуцкую, которая на первом заседании новой Рады набирала сообщение на мобильном телефоне. В нём она написала, что Порошенко якобы готовит в декабре 2019 года переворот.

Кроме того, в своей переписке Богуцкая также высказалась и о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова. По её сообщениям, которые рассмотрели журналисты на экране смартфона, депутаты решили оставить министра на своём посту.

"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в эти минуты в кабмине выступал президент Владимир Зеленский, который призвал парламентариев меньше писать СМС и больше работать.