"Неприкосновенная": Соболь получила новый статус после дерзкой вылазки в Москве

Ранее стало известно о проводимом в квартире сторонницы Алексея Навального Любови Соболь обыске. Всего несколько дней назад она совершила дерзкую выходку к московскому дому, где, как предполагала, живёт сотрудник ФСБ, якобы причастный к "отравлению" Навального.

Хозяева вызвали полицию, сообщив стражам порядка о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру".

Сторонники Любови и Алексея сообщали, что стражи порядка на пороге её квартиры возникли не просто так, а в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

Адвокат Соболь Владимир Воронин уточнил статус своей подопечной, сообщив в интервью ТАСС, что она стала свидетелем по делу.

"Само дело было возбуждено по заявлению некой Субботиной", - уточнил адвокат, предположив, что именно с заявительницей у Соболь и будет проходить очная ставка.

Политолог и публицист Армен Гаспарян всего одним словом прокомментировал получение Любовью нового статуса - свидетеля.

"Неприкосновенная", - отметил эксперт в авторском Telegram-канале "Гаспарян".