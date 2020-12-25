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"Неприкосновенная": Соболь получила новый статус после дерзкой вылазки в Москве
25 декабря 2020, 17:45 • 143 • Политика
Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь, у которой ранее прошли обыски по делу о нарушении неприкосновенности жилища в Москве, получила новый статус - свидетеля. Информацию сообщил её адвокат Владимир Воронин. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал это решение одним словом: "Неприкосновенная".
Ранее стало известно о проводимом в квартире сторонницы Алексея Навального Любови Соболь обыске. Всего несколько дней назад она совершила дерзкую выходку к московскому дому, где, как предполагала, живёт сотрудник ФСБ, якобы причастный к "отравлению" Навального.
Хозяева вызвали полицию, сообщив стражам порядка о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру".
Сторонники Любови и Алексея сообщали, что стражи порядка на пороге её квартиры возникли не просто так, а в рамках уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища.
Адвокат Соболь Владимир Воронин уточнил статус своей подопечной, сообщив в интервью ТАСС, что она стала свидетелем по делу.
"Само дело было возбуждено по заявлению некой Субботиной", - уточнил адвокат, предположив, что именно с заявительницей у Соболь и будет проходить очная ставка.
Политолог и публицист Армен Гаспарян всего одним словом прокомментировал получение Любовью нового статуса - свидетеля.
"Неприкосновенная", - отметил эксперт в авторском Telegram-канале "Гаспарян".
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