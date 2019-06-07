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"Неприемлемые риски для США": В Пентагоне заявили, что будут дальше давить на Анкару из-за С-400

07 июня 2019, 01:24  •  50 • Политика
В Пентагоне заявили, что намерены и далее давить на Анкару из-за её договорённости с Россией о покупке С-400. При этом сделку назвали "неприемлемым риском для США".
Об этом заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц на форуме, посвящённом оборонной политике Евросоюза. Само мероприятие прошло в Вашингтоне.
"Покупка Турцией С-400 создаёт неприемлемые риски для США", - передаёт РИА Новости слова высокопоставленного военного. Поэтому в Америке надеются, что в итоге в Анкаре откажутся от сделки с Россией.
При этом представитель Пентагона добавил, что постоянное давление США на Анкару не прерывалось. "Дискуссии" продолжаются и поныне. В Вашингтоне теперь упирают на то, что покупка зенитно-ракетных комплексов у РФ противоречит тем обязательствам, которые Турция брала на себя при вступлении в НАТО.

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