"Неприемлемые риски для США": В Пентагоне заявили, что будут дальше давить на Анкару из-за С-400

Об этом заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц на форуме, посвящённом оборонной политике Евросоюза. Само мероприятие прошло в Вашингтоне.

"Покупка Турцией С-400 создаёт неприемлемые риски для США", - передаёт РИА Новости слова высокопоставленного военного. Поэтому в Америке надеются, что в итоге в Анкаре откажутся от сделки с Россией.

При этом представитель Пентагона добавил, что постоянное давление США на Анкару не прерывалось. "Дискуссии" продолжаются и поныне. В Вашингтоне теперь упирают на то, что покупка зенитно-ракетных комплексов у РФ противоречит тем обязательствам, которые Турция брала на себя при вступлении в НАТО.