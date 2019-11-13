Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми МОЩНО прошелся и поставил перед ФАКТОМ Украину! Но и Россию не обошел стор...
Человек, предвидевший будущее. Иван Ефремов
"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полу...
Путину рассказали про средний возраст российского академика
Главная / Политика

"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского

13 ноября 2019, 00:24  •  118 • Политика
Заявления американских политиков о необходимости ввода на участки разведения сил в Донбассе подразделений полиции и Нацгвардии Украины неприемлемы. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
"Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины", - подчеркнул полпред России. По его словам, раньше об этом заявляли украинские радикалы, сейчас эту риторику переняли вполне официальные лица США.
Грызлов добавил, что СММ ОБСЕ подтвердила окончание процесса отвода войск сторон конфликта в районе Петровского. Напомним, этот населённый пункт был последним из трёх пилотных участков Донбасса, согласованных контактной группой.
По словам Грызлова, контактная группа обсудила ряд вопросов разведения сил и средств в районе Петровского. В целом Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств, заявил российский политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 20:54
Джокер, давний оппонент Шейнина с Первого канала, пришёл в Верховную раду. Кинуть маску в депутата
12 ноября 2019, 11:09
"Что за позор!": В Китае не выдержали нелепости оправданий Горбачёва об СССР
12 ноября 2019, 14:24
"Мы дали им оружие для войны с русскими": Глава Госдепа США похвастал военными поставками на Украину
12 ноября 2019, 14:24
США пытаются превратить курдов в новую "Аль-Каиду" - Коротченко
12 ноября 2019, 17:39
"Сказать правду означало никогда не вернуться домой": Сноуден признался, почему решился разоблачить ЦРУ
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
06 ноября 2019, 21:54
Без споров и напрямую: В "Газпроме" назвали два условия поставок газа на Украину
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.