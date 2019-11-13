"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского

"Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины", - подчеркнул полпред России. По его словам, раньше об этом заявляли украинские радикалы, сейчас эту риторику переняли вполне официальные лица США.

Грызлов добавил, что СММ ОБСЕ подтвердила окончание процесса отвода войск сторон конфликта в районе Петровского. Напомним, этот населённый пункт был последним из трёх пилотных участков Донбасса, согласованных контактной группой.

По словам Грызлова, контактная группа обсудила ряд вопросов разведения сил и средств в районе Петровского. В целом Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств, заявил российский политик.