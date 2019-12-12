"Неприемлемое поведение": США решили давить на Турцию санкциями из-за покупки русского оружия

Америка постарается воздействовать экономическими мерами на власти Турции. США приняли пакет санкций против Анкары и её "финансового сектора". Поводом стала покупка российской техники и военная операция "Источник мира" в Сирии.

Власти США хотят с помощью санкций убедить Турцию в том, что её поведение "неприемлемо".

"Действия Турции за прошедший год действительно выходят за рамки. Этот законопроект разъясняет Турции, что её поведение по отношению к Сирии неприемлемо, и покупка системы С-400 является несостоятельной", - написал представитель Демократической партии в комитете по международным делам Сената США Роберт Менендес у себя в Twitter, передаёт "Комсомольская правда".

Ранее стало известно о том, что Вашингтон требует от Турции отказаться от покупки ЗРК C-400. Вместо этого американцы предлагали свои комплексы Patriot. Как заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, другие страны начали отказываться от закупок американских ЗРК. При этом давление со стороны Вашингтона не может изменить их мнение, что уже доказали Индия и Турция. Преимуществом российского оружия стал тот факт, что оно опробовано в боевых условиях в Сирии. В ответ власти Турции пригрозили лишить американцев двух баз на своей территории.