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"Неприемлемо, Россия похищает грузинскую землю": Московским гастролерам в Кутаиси уготовили провокацию
21 октября 2019, 06:55 • 83 • В мире
Около двух десятков активистов устроили провокацию возле театра имени Месхишвили в Кутаиси. Протестующие выступили с лозунгом, что выступление московских артистов неприемлемо. В числе причин, вызвавших возмущение, один из организаторов акции, Ника Деисадзе, заявил, что Россия якобы "похищает грузинскую землю".
Возле театра имени Месхишвили в Кутаиси активисты попытались сорвать спектакль Московского театра "У Никитских ворот". Как сообщили местные СМИ, в субботу, 19 октября, у здания театра собралось около двух десятков человек, которые выразили недовольство гастролями российских артистов.
Как заявил журналистам один из организаторов акции, Ника Деисадзе, "когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю", выступление гастролеров из Москвы неприемлемо.
В то же время в руководстве грузинского театра призвали не примешивать политику в дружественные отношения творческих коллективов.
"Творческая дружба наших двух театров не имеет никакого отношения к политике. Никакие государственные институты не Грузии и не в России не принимали участия в налаживании наших дружеских и творческих контактов. У кого возникают проблемы в связи с нашей дружбой - это их проблемы. У нас таких проблем нет", - подчеркнул руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе.
Спектакль московского театра должен состояться в Кутаиси и в воскресенье, передает РЕН ТВ.
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