"Неприемлемо, Россия похищает грузинскую землю": Московским гастролерам в Кутаиси уготовили провокацию

Возле театра имени Месхишвили в Кутаиси активисты попытались сорвать спектакль Московского театра "У Никитских ворот". Как сообщили местные СМИ, в субботу, 19 октября, у здания театра собралось около двух десятков человек, которые выразили недовольство гастролями российских артистов.

Как заявил журналистам один из организаторов акции, Ника Деисадзе, "когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю", выступление гастролеров из Москвы неприемлемо.

В то же время в руководстве грузинского театра призвали не примешивать политику в дружественные отношения творческих коллективов.

"Творческая дружба наших двух театров не имеет никакого отношения к политике. Никакие государственные институты не Грузии и не в России не принимали участия в налаживании наших дружеских и творческих контактов. У кого возникают проблемы в связи с нашей дружбой - это их проблемы. У нас таких проблем нет", - подчеркнул руководитель кутаисского театра Коте Абашидзе.

Спектакль московского театра должен состояться в Кутаиси и в воскресенье, передает РЕН ТВ.