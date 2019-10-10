"Неприемлемо и вероломно": Египет после атаки Турции на курдов призвал страны ЛАГ на экстренное заседание

В Египте призвали созвать экстренное заседание Совета Лиги арабских государств. В распространенном сообщении МИД страны говорится, что Египет решительно осуждает военную агрессию Турции на сирийской территории.

Дипломаты подчеркивают, что "этот шаг является неприемлемым нападением на суверенное арабское государство, вероломным использованием сложной ситуации".

Отмечается, что страны ЛАГ должны немедленно собраться для обсуждения путей и способов защиты суверенитета САР, передает РИА "Новости"

Ранее страны ЕС выразили возмущение турецкой военной кампанией на территории Сирии.

Отреагировал и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией в северо-восточной Сирии, где проводит военную операцию Турция.

Уже завтра, 10 октября, по требованию делегаций Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Польши Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации в Сирии.

Отметим, что в среду Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции. ВВС республики нанесли авиаудары по позициям курдских формирований. Цель - создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Она также станет защитным поясом для турецкой границы.