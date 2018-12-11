"Неприемлемо и непрофессионально": МИД охарактеризовал слова Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу

В МИД России оценили заявление Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу. Ведомство назвало слова госсекретаря США совершенно непрофессиональными и неприемлемыми.

Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о полетах российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу - неприемлемо и непрофессионально. Об этом говорится в сообщении МИД России по поводу высказываний главы американской дипломатии в Twitter.

В российском ведомстве отмечают, что формат твитов в США никого и ни к чему не обязывает. Тем не менее госсекретарь США - это все-таки официальное лицо, а сделанное им заявление - это явное пренебрежение нормами дипломатической этики.

"Сказанное госсекретарем неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально", - подчеркнули в МИД России.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 в сопровождении двух стратегических ракетоносцев Ту-160 сегодня успешно долетел из России в Венесуэлу. Бывший глава ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майк Помпео назвал перелет Ту-160 растратой государственных средств коррумпированным правительством. Об этом он написал в соцсети Twitter.