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"Неприемлемо и непрофессионально": МИД охарактеризовал слова Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу

11 декабря 2018, 23:39  •  38 • Политика
В МИД России оценили заявление Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу. Ведомство назвало слова госсекретаря США совершенно непрофессиональными и неприемлемыми.
Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о полетах российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу - неприемлемо и непрофессионально. Об этом говорится в сообщении МИД России по поводу высказываний главы американской дипломатии в Twitter.
В российском ведомстве отмечают, что формат твитов в США никого и ни к чему не обязывает. Тем не менее госсекретарь США - это все-таки официальное лицо, а сделанное им заявление - это явное пренебрежение нормами дипломатической этики.
"Сказанное госсекретарем неприемлемо, не говоря уже о том, что совершенно непрофессионально", - подчеркнули в МИД России.
Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ан-124 в сопровождении двух стратегических ракетоносцев Ту-160 сегодня успешно долетел из России в Венесуэлу. Бывший глава ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майк Помпео назвал перелет Ту-160 растратой государственных средств коррумпированным правительством. Об этом он написал в соцсети Twitter.

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