"Неприемлемая ситуация": Посольство России потребовало от США восстановить связь в генконсульстве

По данным дипмиссии, с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Отмечается, что также есть перебои с интернетом.

Российские дипломаты направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьёзно осложняющие работу загранучреждения.

В российском ведомстве также указали на проблемы, с которыми сталкиваются граждане России, обращающиеся за помощью в дипмиссию.

"Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - заявляют российские дипломаты.

При этом в Сети расценивают сложившуюся ситуацию, как намеренную со стороны США.

"Военно-полевая телефония - самая надёжная в этом случае. Наверняка отрубили намеренно, на время вступления Бади на должность президента. Боятся нас - помешаем, с Трампом созваниваться будем", - пишет Михаил Максимов.

"Новую аппаратуру для прослушки монтируют", - предполагает Александр Семёнов.