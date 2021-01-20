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"Неприемлемая ситуация": Посольство России потребовало от США восстановить связь в генконсульстве

20 января 2021, 10:40  •  73 • Политика
Посольство России потребовало от США восстановить связь в генконсульстве, находящемся в Нью-Йорке. "Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - говорится в сообщении.
По данным дипмиссии, с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Отмечается, что также есть перебои с интернетом.
Российские дипломаты направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьёзно осложняющие работу загранучреждения.
В российском ведомстве также указали на проблемы, с которыми сталкиваются граждане России, обращающиеся за помощью в дипмиссию.
"Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - заявляют российские дипломаты.
При этом в Сети расценивают сложившуюся ситуацию, как намеренную со стороны США.
"Военно-полевая телефония - самая надёжная в этом случае. Наверняка отрубили намеренно, на время вступления Бади на должность президента. Боятся нас - помешаем, с Трампом созваниваться будем", - пишет Михаил Максимов.
"Новую аппаратуру для прослушки монтируют", - предполагает Александр Семёнов.

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