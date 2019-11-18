"Непревзойдённые возможности для решения типичной задачи": В США раскрыли план по "подавлению российских ПВО"

Об этом говорится в материале, опубликованном порталом C4ISRNET, по версии которого новое подразделение сможет "легко справиться" с этой "типичной задачей", поскольку представляет просто "непревзойдённые возможности её решения" со скоростью и масштабом, о котором "раньше и не мечтали". Фактически речь идёт о нападении на Россию.

Как пишет автор материала, "16-я воздушная армия" является первым пронумерованным подразделением в Службе информационной войны, объединяющим глобальную разведку, просто разведку и наблюдение, а также радиоэлектронные силы и отделения информационных операций под единым командованием.

Так называемое 70-е крыло ISR будет собирать данные глобальной разведки в воздухе, космосе и кибернетике, для того чтобы понять, как "общаются" российские оборонные системы. Эта информация якобы даст возможность установить "дыры" в системах ПВО, через которые смогли бы пронырнуть американские самолёты.

Каким именно образом системы ПВО России могут нанести урон "дружественным силам", будет выяснять 363-е разведывательное крыло, собирая и анализируя данные из различных разведывательных источников.

9-е крыло, в распоряжении которого есть среди прочего и самолёт-разведчик U-2, должно разработать новый набор средств радиоэлектронной борьбы для "противодействия противнику".

На заключительном этапе 55-е крыло, получив информацию о "тактике, методах и процедурах", разработает некинетический способ подавления ПВО, а полученную информацию передаст ударной авиации. На этом этапе может потребоваться помощь АНБ.

Обо всех этих "непревзойдённых возможностях" было рассказано на специальном брифинге, который провели американские военные. Сообщается, что приоритетным направлением действий новой 16-й армии станет "разоблачение действий врагов, которые стремятся подорвать международные нормы". А снимки из космоса станут подтверждением факта, "как противник наращивает свои войска".

Американским военным не дают покоя системы ПВО, расположенные в Калининграде, поэтому они непрерывно разрабатывают планы "укрощения" российской системы безопасности. Об одной из новых стратегий, в частности, сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харриган. "Наша цель - Калининград, ставим Путина в известность", - прозвучало в его заявлении, сделанном в сентябре текущего года.

Размещённое в Калининградской области дальнобойное ракетное вооружение, по словам генерала, "вынуждает" американских военных разрабатывать новую тактику "многопланового нападения и рассредоточенной обороны", чтобы "своевременно ответить" на пресловутую "российскую агрессию".

Наступление будет "всесторонним" - одновременно с воздуха, земли, моря и из космоса. Параллельно американские военные собираются проводить атаки в киберпространстве и применять методы радиоэлектронной борьбы, заявил Харриган.

Немного позднее в США был опубликован доклад, в котором его автор, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер, сообщал, что на "завоевание Калининградской области силам НАТО потребуется всего две недели".