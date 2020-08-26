"Непременный спутник европейской политики": Лукьяненко объяснил зацикленность Запада на ядах

По словам Лукьяненко, яды никогда не пользовались популярностью в "отсталой" России. Политических оппонентов в прежние времена сажали в тюрьму, отправляли в ссылку или отрубали голову. А вот в Европе яд всегда применялся в политических интригах.

Яды - непрерывный спутник европейской дипломатии и политики. Использовались с древнейших времён. В русской криминалистике они занимают очень незначительное место. А вот в европейской - да хотя бы Агату Кристи откройте, - пишет писатель в Facebook.

Лукьяненко считает, что именно с этим связано такое нервное и возмущённое отношение к ядам у Европы. Потому что эта тема для Старого Света является слишком знакомой и наболевшей.

Напомним, что немецкие врачи обнаружили в организме Навального вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игоря Молчанова, омские врачи не могли не заметить этого во время анализа. Не исключено, что Навального по дороге в Германию накачали препаратами, которые дают похожий результат анализа.