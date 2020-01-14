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"Непредсказуемая страна": Президент Эстонии рассказала о рухнувшей надежде о России
14 января 2020, 17:09 • 116 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что "Россия - непредсказуемая страна", и рассказала о рухнувшей надежде, которую якобы питали эстонцы во времена Бориса Ельцина. "К сожалению, всё сложилось иначе", - заметила эстонский лидер.
В интервью газете "Франкфуртер альгемайне" президент Эстонии Керсти Кальюлайд несколько раз затронула темы, связанные с нашей страной. Среди них и международные обязательства, и строительство газопровода "Северный поток - 2", и даже надежды эстонцев по поводу России.
"Россия - непредсказуемая страна", - заявила Кальюлайд, а после рассказала о том, как рухнули надежды эстонского народа на свободу и демократию в нашей стране.
По словам президента республики, такие надежды эстонцы якобы питали во времена правления президента РФ Бориса Ельцина, когда при нём Москва признала независимость Эстонии.
"Многие эстонцы надеялись, что Россия также станет свободным и демократическим государством, - заверяет Кальюлайд. К сожалению, всё сложилось иначе".
А после добавила, что в республике различают "режим и граждан".
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