"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительство "Северного потока - 2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у его правительства нет никаких правовых оснований для вмешательство в строительство газопровода "Северный поток - 2". "Северный поток" - неправильный мальчик для битья", - сказал министр.

Позицию своего ведомства и властей ФРГ Петер Альтмайер озвучил в беседе с корреспондентом германского издания Handelsblatt. Он также уточнил, что трубы "Северного потока - 2" проложены на много километров по морскому дну и у Берлина нет права вмешиваться в этот процесс.

Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство по дну Балтийского моря нового газопровода мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. В Европе Польша и Украина выступают активными критиками данной инициативы. На том берегу Атлантического океана их позицию поддерживают США. Они заявляют, что трубопровод является политическим проектом и служит цели расширения российского влияния в Европе.

В свою очередь Россия и Германия неоднократно отрицали все инсинуации подобного рода. Москва и Берлин заявляют, что "Северный поток - 2" по своей сути является исключительно экономическим проектом и его строительство также объясняется соображениями экономической целесообразности.