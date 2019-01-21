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"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительство "Северного потока - 2"
21 января 2019, 00:09 • 86 • Политика
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у его правительства нет никаких правовых оснований для вмешательство в строительство газопровода "Северный поток - 2". "Северный поток" - неправильный мальчик для битья", - сказал министр.
Позицию своего ведомства и властей ФРГ Петер Альтмайер озвучил в беседе с корреспондентом германского издания Handelsblatt. Он также уточнил, что трубы "Северного потока - 2" проложены на много километров по морскому дну и у Берлина нет права вмешиваться в этот процесс.
Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство по дну Балтийского моря нового газопровода мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. В Европе Польша и Украина выступают активными критиками данной инициативы. На том берегу Атлантического океана их позицию поддерживают США. Они заявляют, что трубопровод является политическим проектом и служит цели расширения российского влияния в Европе.
В свою очередь Россия и Германия неоднократно отрицали все инсинуации подобного рода. Москва и Берлин заявляют, что "Северный поток - 2" по своей сути является исключительно экономическим проектом и его строительство также объясняется соображениями экономической целесообразности.
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