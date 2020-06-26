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"Неправильные" русские ПВО испугали турок: Занервничал даже Эрдоган - СМИ

26 июня 2020, 20:00  •  141 • Политика
"Неправильные", а точнее, непривычные и нетривиальные для Анкары русские ПВО испугали турок. Даже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган занервничал, отмечают СМИ.
В частности, турецких военнослужащих и протурецких боевиков привёл в замешательство неожиданный манёвр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии. Русские ПВО, в частности, стали "неправильно" отслеживать вражеские дроны.
Благодаря хитрому размещению "Панциря-С" и "Тора" наши ПВО отразили ночную атаку не менее двух десятков беспилотников. Причём вражеские летуны были остановлены не у периметра, а задолго до подлёта.
Как отмечают в Twitter-аккаунте Veterans Today, российские средства ПВО размещены таким образом, который позволяет осуществлять полный контроль за позициями боевиков. Также комплексы позволяют отслеживать возможные удары по позициям сирийской арабской армии со стороны Турции и подконтрольных ей боевиков. Как отмечают авторы, Анкара такого не ожидала.
При этом, отмечает издание "Вечерний курьер", повод понервничать появился и у Эрдогана - попытка турецких истребителей F-16 войти в воздушное пространство Сирии может закончиться плачевно.

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