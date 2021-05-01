"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"

В США показали видео "неправильного" испытания русской ракеты "Калибр". "Инцидент свидетельствует о важности тщательных испытаний оружия", - пишет американское издание The Drive.

Видеозапись неудачного запуска русской крылатой ракеты "Калибр", предположительно с борта фрегата "Маршал Шапошников", появилась на YouTube. На ролик обратило внимание американское издание The Drive.

На кадрах видно, как ракета вылетает из своего отсека, поднимается в воздух, но затем что-то происходит. Ракета начинает крутиться в воздухе и терять высоту, пока не падает в воду.

Американское издание предполагает, что на записи запечатлён пуск ракеты 3М-14Т "Калибр-НК". Отмечается, что эти же ракеты применялись Россией во время антитеррористической операции в Сирии. Также The Drive называет данное испытание совершенно неправильным.

Время и место неудавшегося запуска неизвестно. Однако в апреле этого года телеканал "Звезда" демонстрировал видео успешного испытания "Калибр-НК", запущенного "Маршалом Шапошниковым" в Японском море. Издание отмечает, что в произошедшем нет ничего особенного и подобные происшествия случаются у военных всех стран мира.

Инцидент свидетельствует о важности тщательных испытаний оружия,

- подчёркивает The Drive.