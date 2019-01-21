"Неправильно делать бизнес-проект мальчиком для битья": Берлин защищает "Северный поток - 2" от США

Берлин в очередной раз был вынужден защищать "Северный поток - 2" от нападок со стороны США, которые пытаются помешать строительству российского газопровода и продвинуть на европейский рынок свой, более дорогой газ. "Неправильно делать бизнес-проект мальчиком для битья", - настаивает министр экономики страны Петер Альтмайер.

Официальный Берлин в очередной раз отказался "прогибаться" под требования Вашингтона и создавать искусственные препятствования для строительства газопровода "Северный поток - 2".

На этот раз позицию правительства ФРГ озвучил министр экономики страны Петер Альтмайер. Он напомнил заокеанским партнерам, что бизнес-проект получил все необходимые разрешения, и строительство уже значительно продвинулось. Для каких-либо вмешательств нет никаких правовых оснований, подчеркнул он.

"Германия — правовое государство, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком — 2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Так, для строительства трубопровода есть необходимые разрешения, выданные различными органами разных стран, в том числе Германии. Кроме того, строительство уже значительно продвинулось, в море уложены километры труб", - цитирует заявление Альтмайера Handelsblatt.

Министр добавил, что, по его мнению, "неправильно делать "Северный поток - 2" мальчиком для битья".

Эту же позицию ранее озвучивал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. На днях он прямо заявил, что внешним силам (то есть США с их угрозами введения санкций) не удастся сорвать строительство трансбалтийского газопровода. Маас допустил, что некоторые из компаний-партнеров под давлением могут отказаться от сотрудничества с Москвой, но и это, уверен он, не помешает России завершить проект.

Эту же точку зрения на протяжении нескольких последних лет отстаивала Ангела Меркель. Она неоднократно напоминала Вашингтону, который активно ищет в Европе площадки для сбыта своего, более дорогого сжиженного природного газа, что Германии выгодно сотрудничать с Россией по "Северному потоку - 2". Канцлер ФРГ также настаивала на том, что строительство газопровода является рядовым бизнес-проектом, который не стоит оценивать исходя из политических выгод.

Несмотря на чёткую позицию Берлина, в Вашингтоне продолжают противодействовать строительству. Дошло до того, что посол США в Германии Ричард Гренелл прибег к прямым угрозам, причём в письменном виде.

Скандальная попытка шантажа вызвала резко негативную реакцию в Берлине. "Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", - раскритиковал письма Гренелла заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази. И добавил, что вообще-то, если быть честными, то такие санкции в отношении компаний из ФРГ входят в противоречие с нормами международного права.

Спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт в свою очередь призвал правительство ФРГ выразить протест в ответ на "недопустимое и одностороннее повышение тона".

Скандальная история с угрозами получила такой резонанс в мировом политическом сообществе, что на неё откликнулся даже Китай, который на Западе часто называют тоталитарным. В Пекине напомнили, что все страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решения об участии в бизнес-проектах, в том числе когда речь идет о российском газопроводе "Северный поток — 2".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя угрозы со стороны американского посла ФРГ, напомнила, что "любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять уважение" к решению других сторон.

Запуск магистрального газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год ожидается в конце 2019 года. На этом фоне компания — оператор "Северного потока", параллельно с которым ведётся строительство второго магистрального газопровода, отчиталась о рекордных объёмах поставок на европейский рынок.

"В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу «Северный поток» 58,8 млрд кубометров природного газа, что означает увеличение годовых объёмов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации", — цитирует RT отчёт Nord Stream AG.