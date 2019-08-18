"Неправильная помощь": Как Запад увидел "российскую угрозу" в Африке

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединённое Королевство недооценило угрозу с её стороны. Интервью главы Генштаба Британии публикует британская газета The Sunday Times.

Россия захватывает Африку?

Главная претензия британского генерала к России заключается в том, что Москва "неправильно" помогает странам Африки, наращивая там своё влияние и ориентируя эти страны на себя. Глава Генштаба Британии очень недоволен данным фактом и предлагает британским властям заняться тем же самым.

"Россия пытается сориентировать на себя некоторые части Африки", - запугивает читателей The Sunday Times британский генерал.

Лондон поёт под дудку Вашингтона?

Всего за пару дней до интервью главы Генштаба Британии о "российской угрозе" в Африке заявили в Пентагоне. Глава Африканского командования вооружённых сил США Стивен Таунсенд, получивший свою должность буквально месяц назад, сказал, что Россия усиливает в странах Африки не только своё экономическое, дипломатическое и культурное влияние. Это же повторил предшественник Таунсенда - генерала Корпуса морской пехоты Томас Вальдхаузер. Оба уверены, что Россию необходимо остановить.

Американский канал CNN также не остался в стороне и выпустил очередной материал о ЧВК "Вагнер" в Африке. При этом единственным сколько-нибудь достоверным фактом в статье было лишь то, что в африканских странах работают российские военные и гражданские инструкторы. Всё остальное - всевозможные домыслы, слухи, сплетни пропаганда.

Причина шумихи

Понять, что стоит за громкими заявлениями Генштаба Британии, не сложно. Британский генерал, по сути, выдаёт сам себя, рассказывая о планируемых проектах по "противодействию России", причём не только в Африке, но ещё и в киберпространстве. Другими словами, генерал просит подкинуть из бюджета деньжат на борьбу с "российской угрозой". То есть Африка, скорее всего, лишь удобный предлог, подсказанный Вашингтоном. Вероятнее всего, произошло совпадение интересов Пентагона и британского военного ведомства.

Что на самом деле происходит в Африке

Напомним, что Москва никогда не скрывала своей заинтересованности в сотрудничестве с африканскими странами. Президент России Владимир Путин не раз говорил об этом. К примеру, в 2018 году на саммите БРИКС в ЮАР.

"Россия всегда уделяла приоритетное внимание развитию отношений с государствами Африки. Эти отношения основываются на многолетних традициях дружбы и взаимопомощи", - сказал российский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что Африка к югу от Сахары - наиболее динамично развивающийся регион планеты и играет ключевую роль на мировых рынках минеральных и углеводородных ресурсов, а потому очень привлекателен для инвесторов.

Страны Африки также заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Об этом говорят визиты глав африканских государств в Москву. Россия оказывает им содействие посредством военных и гражданских инструкторов, помогающих привнести стабильность в регион.