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"Неправдоподобно стабильно!": Минфин США снова пожаловался в МВФ на китайскую экономику
06 августа 2019, 07:39 • 68 • Политика
Минфин США, едва успев пожаловаться в МВФ на то, что китайская экономика не должна считаться развивающейся, уже поспешил выступить с новыми претензиями. На сей раз в адрес Китая полетели обвинения в валютных манипуляциях, помогающих экономике этой страны: "Неправдоподобно стабильно!".
Американский Минфин решил объявить КНР страной-манипулятором, воздействующим в своих целях на валютный курс. Соответствующее сообщение было размещено на сайте министерства.
Согласно этому релизу, министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать в диалоге с Международным Валютным Фондом на том, что тот должен устранить все преимущества, полученные Китаем в ходе недопустимых, по мнению США, валютных операций.
По версии Вашингтона, махинации состояли в снижении курса юаня по отношению к доллару. "Неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждает, что благодаря этой девальвации Китай получил нечестное конкурентное преимущество в международной торговле", — жалуются в Минфине США.
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