"Неправдоподобно стабильно!": Минфин США снова пожаловался в МВФ на китайскую экономику

Американский Минфин решил объявить КНР страной-манипулятором, воздействующим в своих целях на валютный курс. Соответствующее сообщение было размещено на сайте министерства.

Согласно этому релизу, министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать в диалоге с Международным Валютным Фондом на том, что тот должен устранить все преимущества, полученные Китаем в ходе недопустимых, по мнению США, валютных операций.

По версии Вашингтона, махинации состояли в снижении курса юаня по отношению к доллару. "Неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждает, что благодаря этой девальвации Китай получил нечестное конкурентное преимущество в международной торговле", — жалуются в Минфине США.