Британская полиция составила антитеррористическую памятку. В неё в том числе была включена и символика террористических и экстремистских организаций. Среди таковой оказался и украинский трезубец, а также эмблема известного украинского нацбатальона "Азов" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя у себя в телеграм-канале британскую памятку, заметила, что "по поводу головорезов "Азова" всё ясно". Она напомнила о том, что эту группировку "создал и возглавляет майдановский кормилец (или кормящийся) Аваков".

Рассуждая о министре внутренних дел Украины Арсене Авакове, депутат задала неудобные вопросы. "Непонятно только одно: почему этот преступник до сих пор носит погоны офицера? Почему его держат во власти?" - недоумевает парламентарий.

Поклонская также обратила внимание на то, что Авакова даже включили в состав украинской делегации для участия в саммите "нормандской четвёрки". И высказала своё мнение, что "единственная четвёрка, которую он заслуживает, - срок в колонии строгого режима". И даже такого наказания, по мнению Поклонской, для украинского министра будет маловато.

Вызвал неудобные вопросы российского депутата в ответ на британскую методичку и украинский трезубец. Поклонская пояснила, что "современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом", и указала, что именно "под этим символом они избивали людей и рушили страну".

И предложила сменить символику Украины. "Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?.." - поинтересовалась парламентарий.

Поклонская также подчеркнула, что "никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами".

"Если в ближайшее время новое руководство не наведёт порядок на Украине и не поставит на место (за решётку) радикалов во главе с такими, как Аваков и Порошенко, то не исключено, что Европа включит всю страну в список запрещённых экстремистских организаций", - резюмировала Поколнская, отметив, что ей "очень больно наблюдать, как преступники насилуют Украину…".