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"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу" белорусского МИД
13 сентября 2019, 05:39 • 104 • В мире
Президент Белоруссии во время назначения руководителей местных органов власти и послов буквально раскопал забытый за давностью лет "скелет в шкафу" о сотрудниках местного МИД. Он припомнил, как после развала Советского Союза, в первые годы, в ведомстве были сотрудники, которые "непонятно, на кого работали".
Белорусский президент Александр Лукашенко во время церемонии назначения руководителей местных органов власти и послов внезапно вспомнил о работе МИД республики в первые годы после развала Советского Союза. По его словам, некоторые сотрудники у него вызывали вопросы.
"В МИД заходишь, а там непонятно, кто работает, и непонятно, с какой головой и какие мозги куда повёрнуты", - заявил Лукашенко, отметив, что тогда "надо было ещё с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно, на кого работали".
Белорусский лидер отметил, что чиновники, и послы в том числе, должны работать над тем, чтобы сохранить страну, передаёт "Утро.ру".
Он отметил, что уже сейчас должно приходить во власть новое поколение, а потому этот вопрос - о сохранении страны - как никогда актуален.
"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдём. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", - сказал он, передаёт ТАСС.
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