Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До З миллионов и 5 лет тюрьмы: В Госдуме придумали наказание для чиновников-хамо...
Чиновники теперь законно будут покупать себе золотые унитазы и шёлковые ковры. М...
"Даже Болтона уволил неспроста": Украинский "медиапророк" вы...
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали ...
Главная / В мире

"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу" белорусского МИД

13 сентября 2019, 05:39  •  104 • В мире
Президент Белоруссии во время назначения руководителей местных органов власти и послов буквально раскопал забытый за давностью лет "скелет в шкафу" о сотрудниках местного МИД. Он припомнил, как после развала Советского Союза, в первые годы, в ведомстве были сотрудники, которые "непонятно, на кого работали".
Белорусский президент Александр Лукашенко во время церемонии назначения руководителей местных органов власти и послов внезапно вспомнил о работе МИД республики в первые годы после развала Советского Союза. По его словам, некоторые сотрудники у него вызывали вопросы.
"В МИД заходишь, а там непонятно, кто работает, и непонятно, с какой головой и какие мозги куда повёрнуты", - заявил Лукашенко, отметив, что тогда "надо было ещё с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно, на кого работали".
Белорусский лидер отметил, что чиновники, и послы в том числе, должны работать над тем, чтобы сохранить страну, передаёт "Утро.ру".
Он отметил, что уже сейчас должно приходить во власть новое поколение, а потому этот вопрос - о сохранении страны - как никогда актуален.
"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдём. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", - сказал он, передаёт ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 13:24
Ножки не модельные: Мать выбросила из окна роддома чужого кроху
12 сентября 2019, 22:54
«Неустойчивая модель»: правительство Великобритании опубликовало «худший» сценарий брексита без сделки
13 сентября 2019, 05:39
"Не размещаем и не планируем": В Минобороны ответили на заявление НАТО о "российских ракетах в Европе"
12 сентября 2019, 16:24
«Формировать новый миропорядок»: как смена советника Трампа по нацбезопасности повлияет на политику США
12 сентября 2019, 13:24
Дайджест СМИ: США раскритиковали «Буревестник», Пекин пойдёт на уступки Вашингтону
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
09 сентября 2019, 23:39
Сгорела даже танковая броня: Украинскую военную колонну при попытке передислокации остановили взрывы
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.