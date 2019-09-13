"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу" белорусского МИД

Белорусский президент Александр Лукашенко во время церемонии назначения руководителей местных органов власти и послов внезапно вспомнил о работе МИД республики в первые годы после развала Советского Союза. По его словам, некоторые сотрудники у него вызывали вопросы.

"В МИД заходишь, а там непонятно, кто работает, и непонятно, с какой головой и какие мозги куда повёрнуты", - заявил Лукашенко, отметив, что тогда "надо было ещё с помощью спецслужб отлавливать их, ведь непонятно, на кого работали".

Белорусский лидер отметил, что чиновники, и послы в том числе, должны работать над тем, чтобы сохранить страну, передаёт "Утро.ру".

Он отметил, что уже сейчас должно приходить во власть новое поколение, а потому этот вопрос - о сохранении страны - как никогда актуален.

"Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдём. Не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну", - сказал он, передаёт ТАСС.