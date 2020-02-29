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"Непонятно, к кому обращаться": Итальянец рассказал об опустевших из-за коронавируса городах и накрутках "мародёров"
29 февраля 2020, 02:39 • 92 • В мире
Итальянский политолог Марк Бернардини в комментарии Царьграду рассказал, что творится в Италии, где были отмечены случаи заражения коронавирусом. По его словам, в мелких городах на севере страны это ощущается сильнее – позакрывались магазины, в городках объявлен карантин. Кроме того, существенно подорожали и маски, и дезинфицирующие препараты. А "мародёры", как их назвал спикер, пытаются перепродавать копеечные лекарства втридорога. "Непонятно, к кому обращаться", - констатировал он.
Глава Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу того, что в Италии в связи с коронавирусом решили закрыть православный храм. Он отметил, что если подобного рода приказ противоречит вере, "мы должны им пренебречь". Кроме того, указал он, такие запреты свидетельствуют лишь, что "правительство совершенно безбожное", и посоветовал живущим в Италии верующим Русской Православной Церкви собираться на ночную службу.
Итальянский политолог Марк Бернардини в комментарии Царьграду рассказал о том, что происходит сейчас в стране, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. По его словам, есть ряды храмов и церквей, которые из-за распространения инфекции действительно закрыты для посетителей.
"Это не вызвано какой-то неприязнью. Можно обсуждать, насколько такие меры пропорциональны действительно проблеме коронавируса, но только никаких ни политических, ни религиозных предпосылок этому, я считаю, абсолютно нет", - отметил он.
Кроме того, в ряде городов северных регионов был введён карантин, многие заведения – школы, магазины - позакрывались.
В свете вспышки вируса очень сильно повысились цены. Речь идёт не только о масках, но и о дезинфицирующих средствах.
Если раньше антисептик для рук можно было купить за копейки, то сейчас за литр этого раствора "мародёры", как их назвал Бернардини, задирают цену до 700 евро.
"Сейчас в интернете все кому не лень рассказывают, как из-за взвинчивания цен в домашних условиях приготовить то же самое дезинфицирующее средство. Это делают непрофессионалы, дают дурацкие советы, противоречащие друг другу. В общем, непонятно, к кому обращаться", - констатировал он.
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