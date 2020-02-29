"Непонятно, к кому обращаться": Итальянец рассказал об опустевших из-за коронавируса городах и накрутках "мародёров"

Глава Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу того, что в Италии в связи с коронавирусом решили закрыть православный храм. Он отметил, что если подобного рода приказ противоречит вере, "мы должны им пренебречь". Кроме того, указал он, такие запреты свидетельствуют лишь, что "правительство совершенно безбожное", и посоветовал живущим в Италии верующим Русской Православной Церкви собираться на ночную службу.

Итальянский политолог Марк Бернардини в комментарии Царьграду рассказал о том, что происходит сейчас в стране, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. По его словам, есть ряды храмов и церквей, которые из-за распространения инфекции действительно закрыты для посетителей.

"Это не вызвано какой-то неприязнью. Можно обсуждать, насколько такие меры пропорциональны действительно проблеме коронавируса, но только никаких ни политических, ни религиозных предпосылок этому, я считаю, абсолютно нет", - отметил он.

Кроме того, в ряде городов северных регионов был введён карантин, многие заведения – школы, магазины - позакрывались.

"В крупных городах паника есть, но поскольку понятно, что в любом крупном городе супермаркетов хоть отбавляй, соответственно, это не очень ощущается. А вот в более мелких городах, где 2-3 супермаркета, по крайней мере, по моей информации, там всё исчезло. Как раз в Ломбардии, где больше всего это коснулось, там объявили городской карантин, устроили "красную зону". На входе-выходе из города стоят карабинеры и полицейские, но внутри "красной зоны" люди могут двигаться свободно", - пояснил собеседник Царьграда.

В свете вспышки вируса очень сильно повысились цены. Речь идёт не только о масках, но и о дезинфицирующих средствах.

Если раньше антисептик для рук можно было купить за копейки, то сейчас за литр этого раствора "мародёры", как их назвал Бернардини, задирают цену до 700 евро.

"Сейчас в интернете все кому не лень рассказывают, как из-за взвинчивания цен в домашних условиях приготовить то же самое дезинфицирующее средство. Это делают непрофессионалы, дают дурацкие советы, противоречащие друг другу. В общем, непонятно, к кому обращаться", - констатировал он.