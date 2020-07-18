"Непонятно что забыли": Опубликована запись переговоров Илина с военными США

На своей странице в Twitter Безсонов опубликовал видео, где ведутся разговоры на английском языке.

"Общение Илина с американскими вояками, которые непонятно что забыли на Донбассе", - написал замминистра информации ДНР.

Очевидно, разговоры ведутся по рации, потому что люди говорят по очереди. Один спрашивает о том, что делает другой. Его собеседник отвечает, что переезжает из своего дома в другое место и пока ещё там не устроился. Он спрашивает о местонахождении первого, тот пытается объяснить. Они договариваются встретиться в магазине и что-нибудь выпить. Третий человек предлагает приехать к нему, обещает, что подвезут медики. Четвёртый человек просит принести ему сигарет. Пятый предупреждает о каком-то беспилотнике, который нужно сразу сбивать.

Николай Илин - уроженец Белоруссии, который в своё время получил эстонское гражданство и позывной "Эстонец". По документам во время службы в бригаде ВСУ он проходил как "военный медик", однако на самом деле являлся инструктором и диверсантом.

Ранее стало известно, что в Донбассе погибли три украинских диверсанта. По мнению Киева, бойцы ДНР устроили засаду. Донецк же настаивает на ином: военнослужащие Украины подорвались на своей же мине.

Киев заявил, что совершено "хладнокровное убийство военного медика". Оказалось, что речь идёт о Николае Илине.